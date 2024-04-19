Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır Belediyelerine müfettiş gönderildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan olaylara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.