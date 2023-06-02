  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yeşil Sol Parti’nin Meclis Başkanvekili belli oldu
Takip Et

Yeşil Sol Parti’nin Meclis Başkanvekili belli oldu

Yeşil Sol Parti’nin Meclis Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM grup yönetimini belirledi. 

Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili seçilenler, dün parti genel merkezinde bir tanışma toplantısı yaptı. Yeşil Sol Partili milletvekilleri, toplantının ardından TBMM grup yönetimini belirledi.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder TBMM Başkanvekili olurken önceki dönemde HDP’de grup başkanvekilliği yapan Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç’un, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verildi.

Yeşil Sol Parti’nin TBMM İdare Amiri ise Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu. (ANKA)

 

CHP Sözcüsü Öztrak: Mücadeleye güçlü şekilde devam edeceğizCHP Sözcüsü Öztrak: Mücadeleye güçlü şekilde devam edeceğizGündem
Kılıçdaroğlu, 'Kurultay MYK'si' atayacakKılıçdaroğlu, 'Kurultay MYK'si' atayacakGündem
Akşener, partisinin milletvekilleriyle görüştüAkşener, partisinin milletvekilleriyle görüştüGündem

 