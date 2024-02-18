Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sevda Ferdağ kimdir?

15 Ağustos 1942 yılında Balıkesir’de doğan Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı ve şarkıcıdır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Babasını ilkokuldayken kaybetti. Sanata değer veren ve çocuklarının sanatçı olmasını isteyen ailesi tarafından oyunculuğa teşvik edildi. Annesi ve oyuncu olan ablası Ferda Ferdağ'ın baskısı sonucu sinema ile tanıştı.

1958 yılında henüz 16 yaşında iken O Günden Sonra filmi ile Türk sinemasına adım attı. İlk filmindeki başarısızlık ve çalışma şartlarının cazip gelmemesi üzerine ablası ile birlikte Almanya'ya gitti. Burada birçok derginin kapak sayfaları için model oldu ve birçok sinema menajerinden oyunculuk teklifi aldı. Yaşadığı şehir İstanbul'u özleyince beş yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. 1963 yılında Azrail'in Habercisi filmi ile tekrar Yeşilçam'da yer aldı. 1964’te Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filminde dansöz rolünde oynadı.

1970'li yılların ikinci yarısından sonra ortaya çıkan Yeşilçam seks furyası Sevda Ferdağ’ı da etkiledi. Komedi ve arabesk filmlerinin yanı sıra furyanın filmleri de ilgi gördü. Ferdağ bu dönemde Hop Dedik Kazım ve Şöhret Budalası gibi filmlerde yer aldı. Kuralları olan oyuncu olmaktan uzak duran Ferdağ, elli yılda 150'nin üzerinde filmde rol aldı. Birçok yapımda "erkekleri baştan çıkaran vamp kadını" rollerine hayat verdi.

1979 yılında Seninle Son Defa filmindeki Nesrin karakteri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1998'de Ağır Roman filmindeki rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. 2003 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Orhan Aksoy ile birlikte Onur Ödülü tevcih edildi. 2009 yılında Vedat Türkali, Ülkü Erakalın, Yalçın Tura ile birlikte Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ferdağ ödülünü Halit Refiğ adına aldığını söyledi.

Salon komedileri ve "sabun köpüğü" tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için Fahrettin Aslan'ın gazinolarında şarkıcılık yaptı.

Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te İstanbul Cihangir'deki evinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Rol aldığı dizi ve filmler