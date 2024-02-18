Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024 İstanbul’da vefat etti. 81 yaşında hayatını kaybeden oyuncu uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu. Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı ve şarkıcıdır. Peki, Sevda Ferdağ kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
Sevda Ferdağ kimdir?
15 Ağustos 1942 yılında Balıkesir’de doğan Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul Türk oyuncu, tiyatro sanatçısı ve şarkıcıdır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Babasını ilkokuldayken kaybetti. Sanata değer veren ve çocuklarının sanatçı olmasını isteyen ailesi tarafından oyunculuğa teşvik edildi. Annesi ve oyuncu olan ablası Ferda Ferdağ'ın baskısı sonucu sinema ile tanıştı.
1958 yılında henüz 16 yaşında iken O Günden Sonra filmi ile Türk sinemasına adım attı. İlk filmindeki başarısızlık ve çalışma şartlarının cazip gelmemesi üzerine ablası ile birlikte Almanya'ya gitti. Burada birçok derginin kapak sayfaları için model oldu ve birçok sinema menajerinden oyunculuk teklifi aldı. Yaşadığı şehir İstanbul'u özleyince beş yıl sonra Türkiye'ye geri döndü. 1963 yılında Azrail'in Habercisi filmi ile tekrar Yeşilçam'da yer aldı. 1964’te Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları filminde dansöz rolünde oynadı.
1970'li yılların ikinci yarısından sonra ortaya çıkan Yeşilçam seks furyası Sevda Ferdağ’ı da etkiledi. Komedi ve arabesk filmlerinin yanı sıra furyanın filmleri de ilgi gördü. Ferdağ bu dönemde Hop Dedik Kazım ve Şöhret Budalası gibi filmlerde yer aldı. Kuralları olan oyuncu olmaktan uzak duran Ferdağ, elli yılda 150'nin üzerinde filmde rol aldı. Birçok yapımda "erkekleri baştan çıkaran vamp kadını" rollerine hayat verdi.
1979 yılında Seninle Son Defa filmindeki Nesrin karakteri ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1998'de Ağır Roman filmindeki rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. 2003 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Orhan Aksoy ile birlikte Onur Ödülü tevcih edildi. 2009 yılında Vedat Türkali, Ülkü Erakalın, Yalçın Tura ile birlikte Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ferdağ ödülünü Halit Refiğ adına aldığını söyledi.
Salon komedileri ve "sabun köpüğü" tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için Fahrettin Aslan'ın gazinolarında şarkıcılık yaptı.
Sevda Ferdağ, 17 Şubat 2024'te İstanbul Cihangir'deki evinde 81 yaşında hayatını kaybetti.
Rol aldığı dizi ve filmler
- 1958: O Günden Sonra
- 1963: Helal Olsun Ali Abi
- 1963: Adanalı Tayfur
- 1963: Azrailin Habercisi
- 1963: Beyoğlu Piliçleri
- 1964: Beş Şeker Kız
- 1964: Günah Kızları
- 1964: Gurbet Kuşları
- 1964: İstanbul'un Kızları
- 1964: Sokakların Kanunu
- 1964: Adanalı Tayfur Kardeşler
- 1964: Aşkların En Güzeli
- 1964: Dullar Tercih Edilir
- 1964: Erkek Ali
- 1964: Halime'den Mektup Var
- 1964: Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
- 1964: Hızır Dede
- 1964: Hızlı Osman
- 1964: Kelebekler Çift Uçar
- 1964: Ölümün Ücreti
- 1964: On Korkusuz Adam
- 1965: Vahşi Gelin
- 1965: Beleş Osman
- 1965: Bir Caniye Gönül Verdim
- 1965: Cezmi Band 007.5
- 1965: Hak Yolunda Hazreti Yahya
- 1965: Hazreti Yusuf'un Hayatı
- 1965: Helal Adanalı Celal
- 1965: İstanbul Kazan Ben Kepçe
- 1965: Kahreden Kurşun
- 1965: Kanunsuzlar
- 1965: Kart Horoz
- 1965: Posta Güvercini
- 1965: Şehvetin Esiriyiz
- 1965: Şenol Birol Gool
- 1965: Son Darbe
- 1965: Sonsuz Geceler
- 1965: Taşralı Amca
- 1965: Tavan Arası
- 1965: Tehlikeli Adımlar
- 1966: Aslanların Dönüşü
- 1966: Babam Katil Değildi
- 1966: Çalıkuşu
- 1966: Cibali Karakolu
- 1966: Fatih'in Fedaisi
- 1966: Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan
- 1966: Severek Döğüşenler
- 1966: Yedi Dağın Aslanı
- 1966: Ailenin Yüz Karası
- 1966: Arzunun Bedeli
- 1966: Çingene
- 1966: İnsan Bir Kere Ölür
- 1966: Kan Ve Kurşun
- 1966: Kanun Benim
- 1966: Kara Fatma
- 1966: Karanlıkta Vuruşanlar
- 1966: Para Kadın Ve Silah
- 1967: Anjelik Osmanlı Saraylarında
- 1967: Hacı Murat
- 1967: Hindistan Cevizi
- 1967: Ringo Kid
- 1967: Ağır Suç
- 1967: Ağlayan Kadın
- 1967: Aslan Yürekli Kabadayı
- 1967: Beni Katil Ettiler
- 1967: Çıldırtan Arzu
- 1967: Çıldırtan Dudaklar
- 1967: Demirel'e Söylerim
- 1967: Galatalı Mustafa
- 1967: Gençlik Türküsü
- 1967: Hesap Günü
- 1967: İmamın Gazabı
- 1967: Kanlı Takip
- 1967: Kardeş Kavgası
- 1967: Karım Beni Aldatırsa
- 1967: Ölüm Saati
- 1967: Sefiller
- 1967: Son Söz Benim
- 1967: Üç Sevdalı Kız
- 1968: Belalı Hayat
- 1968: Casus Kıran
- 1968: Alnımın Kara Yazısı
- 1968: Anjelik Ve Deli İbrahim
- 1968: Benimle Evlenir misin
- 1968: Bir Damat Aranıyor
- 1968: Çingene Güzeli
- 1968: Gönüllü Kahramanlar
- 1968: Kabadayı
- 1968: Kışlalar Doldu Bugün
- 1968: Menderes Köprüsü
- 1968: Son Vurgun
- 1969: Galatalı Fatma
- 1969: Gülnaz Sultan
- 1969: Günahını Ödeyen Kadın
- 1969: Muhabbet Kuşu
- 1970: Casus Kıran
- 1970: Kanımın Son Damlasına Kadar
- 1970: Aşk Hırsızı
- 1970: Günahımı Çekeceksin
- 1971: Ayşecik Bahar Çiçeği
- 1971: Tamam mı Canım
- 1972: Günahsızlar
- 1972: Ay Aman Of
- 1972: Şehvet Kurbanı
- 1972: Yalan Dünya
- 1973: Cennetin Kapısı
- 1973: Dikiz Aynası
- 1974: Ne Hakem
- 1974: Hop Dedik Kazım
- 1975: Deli Deli Tepeli
- 1975: Macera
- 1975: Şöhret Budalası
- 1976: İntikam Meleği
- 1976: Kapıcılar Kralı
- 1976: Namus Belası
- 1977: Derbeder
- 1977: Tokat
- 1978: Seninle Son Defa
- 1983: Bedel
- 1983: Davetsiz Misafir
- 1983: Seni Seviyorum
- 1984: Kadın Bir Defa Sever
- 1986: Gülümse Biraz
- 1986: Öksüzler
- 1986: Sıcak Tatlı Yaz
- 1987: Kavanozdaki Adam
- 1987: Sevgiye Hasret
- 1987: Yaşamaya Mecburum
- 1987: Ziyaret
- 1988: Acı Su
- 1991: Gizli Yüz
- 1993: Tersine Dünya
- 1993: Bir Kadın Yüzü
- 1993: Senin İçin Bir Kadeh
- 1995: Yer Çekimli Aşklar
- 1995: Cemile Ve Umudun Masalı
- 1996: Şahin
- 1996: Sara ile Musa
- 1996: Zehra Ana
- 1997: Ağır Roman
- 1998: Sıcak Saatler
- 1999: Aşkın Dağlarda Gezer
- 1999: Güle Güle
- 2000: Aşk Güzel Şeydir
- 2000: Hanım Ağa
- 2000: Kumkapı Olayı / Üzgünüm
- 2002: Berivan
- 2002: Zeybek Ateşi
- 2003: Gelin
- 2004: Perçem
- 2005: Şöhret
- 2006: Hacı
- 2008: Yaprak Dökümü
- 2009: Ömre Bedel