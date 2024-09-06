YKS ek yerleştirmede ücret uyarısı: Başvurular geçersiz sayılır

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. Adaylar, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

Öğrenci Dekanı Serhat Butur, ek yerleştirme ücretinin 80 TL olarak belirlendiği hatırlatarak, “Adayların bu ücreti 12 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar yatırmaları gerekiyor. Ücretin belirtilen süre içerisinde yatırılmaması durumunda adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.” diye konuştu.

Üniversite adayları için ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercihler, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Hangi adayların ek tercih işlemlerinden yararlanabileceği hakkında bilgi veren Öğrenci Dekanı Serhat Butur şöyle konuştu:

“Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. İlk yerleştirmede tercih hakkını kullanmayan adaylar için ek yerleştirmede tercih yapma hakkı verilmektedir. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday da ek yerleştirmeden yararlanabilir.”

24 tercih hakkı var

Adayların, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Adaylar 24 tercihi yazarken, ilk olarak garanti girebilecekleri, kontenjanlarının yüksek olduğu bölümleri yazsınlar. Bu sene yüksek puanlı öğrencilerin dahi açıkta kaldığını gördük. Bunun nedeni puanlarından çok uzakta olan, kontenjanı az olan yerlerin tercih edilmesidir. 24 tercih çok gözükebilir ancak 24 tercihi doldurmak çok kısa sürede gerçekleştir. Öğrenci puanı yüksek olsa bile yanlış tercih yaptığı için açıkta kalabilir. Bundan dolayı adaylar en azından son 10 tercihlerini kontenjanı yüksek olan, puanı daha düşük olan bölümler üzerine yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Öğrenci Dekanı Serhat Butur, ek yerleştirme ücretinin 80 TL olarak belirlendiği hatırlatan Butur, “Adayların bu ücreti 12 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar yatırmaları gerekiyor. Ücretin belirtilen süre içerisinde yatırılmaması durumunda adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.” dedi.