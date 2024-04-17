YSK Başkanı Yener’den Hatay ve Ordu için yapılan itirazlara ilişkin açıklama
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Hatay ve Ordu için yapılan başvuruların bugün görüşüleceğini bildirdi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'ya girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimleri için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının kurulda görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya Yener, "Bugün büyük ihtimalle görüşürüz." yanıtını verdi.