Zorlu Enerji, Gaziantep'te doğal gaz arzına başlayacak

Zorlu Enerji, Kahramanmaraş merkezli, deprem bölgelerinden biri olan Gaziantep'te Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) şehir iletim şebekesine doğal gaz vermesinin ardından yapılacak kontroller sonrasında, öncelikle hastane ve ekmek fırınları için, 13 Şubat'tan itibaren doğal gaz arzına başlanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konutların doğal gaz arzının ise, hasar tespiti sonrasında oturma izni verilen meskenlere, sızıntı kontrolleri sonrasında en kısa sürede sağlanacak.

Bölgede yaşanan büyük depremin ardından güvenli doğal gaz arzı için hızla harekete geçen Zorlu Enerji, BOTAŞ'ın iletim şebekesine gaz sağlaması sonrası, 9 Şubat'ta Gaziantep OSB'ye doğal gaz vermeye başladı.

Şehirde doğal gaz arzının hızla sağlanması için Trakya Gaz ekiplerini bölgeye transfer eden Zorlu Enerji, İzmir İzmirGaz, Kırşehir KIRGAZ, Adapazarı AGDAŞ ve Eskişehir Esgaz ekiplerinden aldığı destek ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Gaziantep genelinde oturma izni verilen binalarda ikamet eden abonelere iç tesisat kontrol günü kısa mesajla (SMS) bildirilerek, kontrol sürecinde binalarında olmaları istenecek.

Kontroller esnasında sahiplerine ulaşılamayan meskenlerin gaz girişleri ise güvenlik sebebiyle kesilerek kapılarına bilgilendirme notu bırakılacak. Oturma izni verilmeyen binalara ise doğal gaz arzı sağlanmayacak.