“En cool ve en olgun hissettiğim zamandayım”

ECE ULUSUM

Müzik üretiminde çok yönlü, sürekli yeniliklerle dinleyicisi karşısına çıkmak için kafa yoran Gökhan Türkmen, yeni şarkıları ve tarzıyla karşımızda. Öyle ki biz sohbet ettiğimizde Bal şarkısı çıkmıştı, şimdi ise söyleşimizi yazarken Selami Şahin Şarkıları 2 tribute derlemesinde yer alan Alışmak Sevmekten Zor şarkısını yayınladı. Müzisyen ile müzik üretim alışkanlıkları, yeni şarkıları ve daha birçok konuyu konuştuk. Bakalım, siz haberi okurken Gökhan Türkmen neler yapacak…

Bu yılın ilk şarkısı Bal oldu… Neden Bal’ı tercih ettiniz?

Bal, bizi yapılma aşamasında çok etkileyen bir şarkı olmuştu. Gerçek bir hikayesi olan, anlatılacak çok duygusu olan bir eserdi bizim için. O yüzden onunla başlamak istedik bu seneki serüvenimize.

Gökhan Türkmen deyince çoğu kişinin aklına gitar gelse de artık bambaşka bir sound yolundasınız. Nasıl bir sound yolculuğundasınız?

Hala bütün şarkılarımı gitarla yapıyor, besteliyorum. Arada bir değiştirdiğim enstrümanların da tabii ki beste matematiğine bir etkisi olmuyor değil. Ama gitar daha hakim olduğum bir enstrüman olduğundan konfor alanım daha rahat. Şarkılarda da hangi enstrüman çalınması gereken melodiye hizmet ediyorsa onu seçmeye gayret gösteriyoruz. Bakır nefeslileri çok seven bir müzisyenim. Şarkılarıma da çok yakıştığını düşünüyorum başından beri. Duygularımın serzenişini artırdığına inanıyorum. Mutlu da ediyor, can da sıkabiliyor.

Birkaç yıldır şarkı sözlerinde Mert Carim imzasını yoğun olarak görüyorduk. Bal, Kiraz Çiçekleri gibi son parçalarının biri hariç diğerlerinin sözleri Ozan Turgut’a ait. Bir söz yazarı keşfedince uzun süreli yola devam etmeyi mi tercih ediyorsunuz?

Ben genel olarak kendimi doğru ifade ettiğim insanla hayatımı akışına çok rahat bırakabiliyorum. Dönem dönem değişiyor şarkı çalışma şeklimiz. Bu dönem Ozan Turgut dönemi. Çalıştığım tüm söz yazarlarının kalemi çok kuvvetli. Ozan’ın yeri bende biraz daha farklı. Hayata ve ilişkilere bakış açımız, tespitlerimiz bizi böyle bir duygu birlikteliğine götürdü.

Benim için tüm zamanların en güzel Gökhan Türkmen klibi Seninle Ben’dir. Her ruh halini görebildiğim, bir kadınla olan ilişkinin ötesinde senin dünyana kapı aralaması fikrini çok seviyorum. Mahşer klibi sonrasında kliplerin daha kısa film tadında. Nedir bunun arkasındaki hikaye?

Esasında tüm kliplerimizde sinematografiye fazlasıyla önem veriyoruz. Doğru fotoğrafları, doğru renklerle buluşturup, dramaturjinin doğru insanlarla ve duygularla ahengini sağlamaya çalışıyoruz. Diyalog olmadan hikayeyi anlatmak zor olsa da elimizden geldiğince bir kompozisyon yaratmak, bunu da şarkıyla bütünleştirmek kolay olmuyor her zaman. O yüzden bazen bunu daha yüzeysel anlatmak da keyifli ve sürükleyici bir kıvam yaratabiliyor.

Müzik kariyerinde 16’ncı yıl. Bu 16 yılda müzik kariyerinle ilgili çıkardığın 3 acımasız ders neydi?

Çok acımasız şeyler mi bilmem ama… Önyargılı olmamak. Samimiyetin ve sahici olmanın önemi. İşi doğru yönetebilmenin her şeyden çok daha önemli olduğu…

Bilmem fark ettin mi hiç ya da üzerine konuşuldu mu. Mahşer parçasındaki melodi ile Mert Demir’in Ateşe Düştüm şarkısındaki melodide benzerlik seziyorum. Var mı öyle bir durum?

Evet, ben de ilk dinlediğimde fark ettim. Olabiliyor öyle şeyler.

Senin esas dinleyicinin YouTube’da olduğunu görüyorum. İngiliz bir müzik yazarının Türklerin YouTube’da müzik dinlemesinin nedenin ses kalitesi ötesinde duygulara kapılması olduğunu söylemişti. Sen ne düşünüyorsun? Bunları çok da dert etmeyen kitleye müzik yapma düşüncesi sana nasıl hissettiriyor?

Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani tamamen öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kitlesinin bakış açısı değişkenlik gösterebiliyor. Dinleyicilerimin ince eleyen sık dokuyan bir özveride olduğunu, her şeyi de çok beğenmeyen bir kitle olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim başından beri yaşattığım ve yaşatmaya çalıştığım durum bu. Her şeyin en iyisini hak ediyorum ve beni dinleyen herkes de bunu hak ediyor. O yüzden müziğin de geçen duygunun da mükemmele yakın olması gerekiyor.

2024 yılı dolu dolu geliyor diyor basın bülteni. Neler olacak? Yeni bir şeyler duyacak mıyız?

16. yılım ve GTR’nin de 10. yılı şerefine sene boyunca çıkardığımız yeni şarkılara ek olarak albüm sırasında ekleyeceğimiz yeni şarkılarla birlikte bir albüm gelecek. Tahmini 10 şarkılık bir albüm yapmak istiyorum. Üretmeye devam. Onun dışında yoğun konser takvimimiz var bu sene de çok şükür. Sevenlerimizle birlikte hep bir ağızdan şarkılarımızı söylemeye devam edebilecek olmanın heyecanı da sürüyor.