Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’ndan Senforock konseri

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Senforock konserini sanatseverlerle buluşturdu. Anadolu Rock'ın duayenleri; Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın herkesin diline pelesenk olmuş şarkıları, Orkestra şefi Musa Göçmen önderliğinde, birbirinden değerli solistlerin güçlü yorumlarıyla tabir-i caizse kulakların pasını sildi.

Avrupa'nın en önemli rock festivali olan ‘Masters of Rock’ın açılışını yapmış olan orkestra şefi Musa Göçmen'in izleyicileri coşturduğu konserde, merhum duayen sanatçılara da bolca alkış gönderildi.

Eskişehir'de bir gelenek haline gelen Senforock Konseri, katılımcılardan tam not aldı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerin zaman zaman solistlere eşlik ettigi konserde keyifli anlar yaşandı.

Konser sonunda uzun süre ayakta alkışlanan sanatçılar, bis yapmayı da ihmal etmedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de dinleyicilerin arasındaydı. Bu keyifli anlara ortaklık eden Büyükerşen, bütün sanatçıları tebrik ederek plaket verdi.