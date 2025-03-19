İsveçli güzele yeni temsilci

HAKAN ATİS

Dünya denizlerinin efsane yelkenlisinin öyküsü 1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nın kan ve gözyaşı dolu zor günlerinde başladı. İsveç’in Orust Adası’nda bulunan Kungsviken’deki tersanesinde kolları sıvayan Harry Hallberg, ilk teknesini inşa etmeye başladığında markasının zirveye çıkacağını biliyor muydu? Bu sorunun yanıtını 14 yaşından itibaren tahta teknelere hayat veren saygın denizciye sorabilmeyi çok isterdim. Büyük usta ne yazık ki 1997 yılında sonsuzluğa uğurlandı. İsveçli yıldızın parlamasında emeği geçen bir diğer isim ise Christoph Rassy oldu. Ne yazık ki o da 2021 yılında son yolculuğuna uğurlandı. İlginç bir tesadüf eseri 1965-1972 yılları arasında birbirlerinin rakibi de oldular. Her ikisini de saygı ve rahmetle anıyorum.

Hayat sürprizlerle dolu

Şimdi biraz hızlanalım… 1960’lara gelindiğinde Rassy, uzun zaman önce kendi yol haritasını çizerek bu geniş aileye veda etmiş, Harry Hallberg ise Orust Adası’nın 10 km güneybatısında yer alan Ellös’te yeni tersane inşa etmişti. Onu izleyen yıllarda sağlamlığı, denizciliği ve göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çeken bu şahane yelkenliler vazgeçilmezler arasında ilk sıralarda yer almaya başladı. Günümüzde de Hallberg Rassy denilince akan sular duruyor. Bu başarı öyküsünde önemli bir kilometre taşı daha var. Onu da paylaşmak isterim. Harry Hallberg, 1972 yılında emekli olunca kader iki dostu tekrar birleştirdi. Christoph Rassy, daha büyük bir yer ararken gerçekleşen buluşma Mistral 33, Mistress 32 vb gibi denizcilik tarihinde iz bırakan modellerin üretilmesini sağladı. Köklü tarihçede Harry Hallberg imzasını taşıyan P-28 elbette ayrı bir yere sahip. 1972’ye gelindiğinde ise beklenen oldu ve günümüzün efsane markası Hallberg Rassy doğdu.

Yeni temsilci

Saygın tarihinden kısaca söz ettiğim dünya markası geçen haftalarda Türkiye’de değerli bir isimle el sıkıştı. Göcek’in has evladı olan kaptan Onur Ugan, kendi ifadesiyle ‘asil bir duruşu var’ dediği İsveçli güzelin yeni temsilcisi oldu. Uzun yıllar marina sektöründe başarılı işlere imza atan, 2023 yılında kendi şirketini kurup iş yaşamına hür bir kartal gibi devam eden Onur Ugan, sektörde dürüst, saygılı ve başarılı bir isim olarak tanınıyor. Firmanın bayrağını daha da yükseklere taşıyacağına inandığım değerli dostumun hedefleri büyük. Bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Kendisine firmayla buluşmasının nasıl gerçekleştiğini ve planlarını sordum. Bakın neler söyledi: “Hallberg Rassy, marina sektöründe görev yaptığım yıllardan bu yana hayranlık duyduğum bir marka. Takımdan öte dev bir senfoni orkestrası gibi uyumlu çalışıyorlar. Öncelikli hedefim temsil güçlerini Türk misafirperverliği ile birleştirip yeni dostlara ulaşmak. 340, 370, 400, 40 C, 44, 50, 57 ve 69 modelleri bizim kitlemize oldukça uygun. En güçlü yanlarımızdan biri tekne tutkunlarının sorunsuz ürün alıyor olmaları.” Değerli okurlar, benim İsveçli güzele sevdalanışıma gelince… Mazisi eskiye dayanıyor. Dayımın yurt dışından getirdiği bir dergide gördüğüm Hallberg Rassy, 1972 yılından bu yana yüreğimde saklı kaldı. Markanın gönüllü sevdalısı oldum diyebilirim. Bu nedenle denizlerde ne zaman görsem hayranlıkla selamlıyorum. Yazımı burada noktalıyorum. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.