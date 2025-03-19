Basit ama hayat kurtaran değişiklik!

ŞEBNEM TURHAN

ABD’li araştırmacılar 33 yıl boyunca tereyağı tüketimini ve bunun etkilerini incelemek için 221 bin 54 kişiyi kapsayan bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda, kişilerden alınan veriler analiz edildiğinde tereyağı yerine bitkisel yağların tüketiminin ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Yeni çalışma geçen hafta hakemli Jamanetwork Dergisi’nde yayımlandı. Mass General Brigham, Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu ve MIT ve Harvard Broad Enstitüsü’nden araştırmacılar, bitki bazlı yağların (özellikle soya fasulyesi, kanola ve zeytinyağı) daha fazla tüketilmesinin daha düşük, kanser ve kardiyovasküler hastalık ölüm oranıyla ilişkili olduğunu buldu. Bu arada, tereyağı tüketimi toplam ölüm ve kanser ölüm oranının artmasıyla ilişkilendirildi. Tereyağı ve yağda bulunan yağ asidi türlerinin bu farktan sorumlu olabileceği belirtildi. Bilindiği gibi tereyağı doymuş yağlar açısından zenginken, bitkisel yağlar daha fazla doymamış yağ asidi içeriyor. Çalışmanın baş yazarı Yu Zhang, “Şaşırtıcı olan, bulduğumuz ilişkinin büyüklüğü. Günlük beslenmede tereyağını bitkisel yağlarla değiştirmeyi modellediğimizde yüzde 17 daha düşük bir ölüm riski gördük. Bu, sağlık üzerinde oldukça büyük bir etki” diye konuştu.

Katılımcılar uzun yıllar incelendi

Çalışmada, 33 yıl boyunca yaşayan katılımcıların diyetlerinin yanı sıra ölen katılımcılar ve ölüm nedenleri de belirlendi. İstatistikleri kullanarak araştırmacılar, en çok tereyağı yiyenlerin en az yiyenlere göre yüzde 15 daha fazla ölme riskine sahip olduğunu, en çok bitkisel yağ tüketen katılımcıların ise en az yiyenlere göre yüzde 16 daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu buldu. Bilim insanları ayrıca, günde 10 gr tereyağını (bir yemek kaşığından az) eşdeğer kalorili bitkisel yağlarla değiştirmenin kanser ölümlerini ve genel ölüm oranını yüzde 17 oranında azaltabileceğini gösteren bir ikame analizi de gerçekleştirdi. Ancak, çalışmanın katılımcılarının çoğunlukla sağlık profesyonelleri olduğu ve ABD nüfusunun tamamını temsil etmeyebileceği belirtildi.

Kalbiniz için oldukça önemli

Yeni çalışma, bitki bazlı bir diyetin sağlık yararlarını destekleyen büyüyen bir araştırma grubuna ekleniyor; geçen yıl aralık ayında yayımlanan bir Harvard çalışması, daha fazla bitki proteini ve daha az et tüketmenin kalp sağlığını iyileştirebileceğini buldu, yakın zamanda yapılan bir meta-analiz ise etin, bitki bazlı alternatiflerle değiştirilmesinin kardiyometabolik sağlık üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna vardı. Ancak, aksine araştırmalara rağmen çoğu Amerikalı hala hayvansal proteinin sağlık için gerekli olduğuna inanıyor. Yeni çalışmanın ilgili yazarı Dr. Daniel Wang, ScD, “İnsanlar basit bir diyet değişikliğinin -tereyağının soya fasulyesi veya zeytinyağı ile değiştirilmesinin- önemli uzun vadeli sağlık yararlarına yol açabileceğini düşünmek isteyebilirler. Halk sağlığı açısından bu, kanserden veya diğer kronik hastalıklardan kaynaklanan önemli sayıda ölüm anlamına geliyor ve bunlar önlenebilir” dedi.

Süt yağları sağlığı olumsuz etkiliyor

İsveç’te yapılan başka bir çalışma ise, daha yüksek tereyağı tüketiminin daha yüksek diyastolik kan basıncı ile ilişkili olduğunu bulmuş ancak CVD ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bildirmemişti. Yeni çalışma önceki bulguların aksine, tereyağı tüketimi ile hem toplam hem de kanser ölüm oranı arasın da pozitif bir ilişki saptadı; bu, süt yağlarının olumsuz sağlık etkilerini gösteren önceki araştırmalarla uyumlu. Daha önce Hollanda’da yapılan bir çalışma, yüksek yağlı süt ürünleri tüketiminin CVD ölüm oranında artış ile iliş kili olduğunu göstermişti. Ayrıca, bu çalışmada değerlendirilen katılımcılar, toplam süt yağı ve tam yağlı süt alımının daha yük sek olmasının toplam ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu da gösterdi.