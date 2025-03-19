Kaskoda ‘ne olursan ol gel’ dönemi

SELÇUK ALTUN

Türkiye’nin araç parkındaki eskimeye dikkat çeken Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, yakın bir zamana kadar 10 yılın üzerinde yaşa sahip araçların kasko yapılmadığını hatırlatarak, şu anda 20- 22 yaşlara kadar araçların kasko yapıldığını söyledi. Güzeler, sektör hasarsızlık gibi kıstasları da aramadığını bildirdi.

Hatay İskenderun Mevlâna İlkokulu’nda 500, Kadınana İlkokulu’nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemekhanenin yapımına destek olan Unico Sigorta, çocukları her gün sağlıklı yemekle buluşturmak için Gönül Mutfağı ile başlattığı projeyi hayata geçirdi. Açılış, 18 Mart 2025 tarihinde çocukların da katılımıyla, dünyaca ünlü sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir ve Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler ile yapıldı.

Toplantı öncesinde EKONOMİ gazetesine açıklamada bulunan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, 2025 özelinde sektörü tehdit eden iki önemli konuya dikkat çekti. İlk olarak vatandaşın satın alma gücündeki düşüşün sigorta poliçesine erişimi zorlaştırdığına işaret eden Güzeler, “Bugün sektörü tehdit eden, piyasa koşulları anlamında iki kritik konu var. Birincisi vatandaşın satın alma gücündeki düşüş. Artık, sigorta primleri satın almayı çok zorlaştıran seviyeye çıktı. Bu nedenle insanlar sigortadan biraz uzaklaşıyor” dedi.

İkinci olarak otomotiv sektöründeki arz konusuna işaret eden Güzeler, mevcut durumu şu şekilde aktardı: “Ocak-şubat döneminde toplamda otomotiv satış rakamlarında eksi bir değişim oranı var. Bunun içinde iyi olan şey, penetrastyon çok düşük değil. Çünkü aracı alanlar daha çok son kullanıcılar. Son 3 yıldır filolar yatırım amaçlı alıyordu, onların sigortaya yansıması olmuyordu. Vatandaş, aldığı sıfır araçlara çoğunlukla sigorta yaptırılıyor. Otomotivdeki araç arzı sektör için önemli. Sıfır araç hareketlenmeyince ikinci ele fiyat artışı olarak yansıyor. Bu da ikinci el fiyatını olması gerekenin üzerine çıkarıyor. Böyle olunca sigorta prmi de artıyor. Öyle ki, 6-7 yıl öncesine kadar, sektör neredeyse 8 yaş üzerindeki araçların kaskosunu yapmıyordu. Çok uzun yıllar üst sınırda 10 yıl baremi vardı, hasarsız olursa 12 yıla kadar kabul ediliyordu. Ancak, Türkiye’nin araç parkı son 25 yılda yaşlanmadığı kadar yaşlandı. En yüksek yaşlılık dönemini yaşıyoruz. Araç parkında ortalama yaş 15 yaşın üzerine çıktı. Şu anda 20-22 yaşlara kadar araçlar sigortalanıyor. Sektör hasarsızlık vs. aramayı da bıraktı.”

Bu konuda Unico Sigorta’nın portföyünü örnek olarak gösteren Güzeler, “Biz 350 bin kasko satıyoruz. Portföyümüzde şu anda 10 yaşın üzerinde sigortalanan en az yüzde 25 diyebilirim. Bu daha önce tek haneleri geçmezdi. Sektör geneli de bu şekildedir” ifadelerini kullandı.

“Regülatör, paranın içeride kalmasını istiyor”

Tüm bunların yanı sıra sektörü en çok zorlayacak konulardan bir tanesinin de, regülasyondaki sermayeyi ve şirketlerin işleyişini sıkılaştıran düzenlemeler olduğunu aktaran Güzeler, şunları söyledi: “SEDDK, sermaye yeterliliği konusunda yaptırımlarla ilgili takvimi yüzde 50 öne çekti. Bugün itibariyle, sermaye yeterlilik rasyosu en az yüzde 100 olmalı. Yani yükümlülükler 100 ise sermayeniz de 100 olacak. Regülatör, bunun altında olan farkı koymanı isterim diyor. Bunu daha önce 1 yıl içinde tamamla diyordu. Eğer yüzde 70’in altında ise bunu hemen 3 ayda koy diyor. Daha önce 6 aydı. Zaten sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilik rasyoları yüzde 135’in üzerine çıkmazsa kâr da dağıtamıyor. Regülatör, paranın içeride kalmasını istiyor, çünkü sermaye olarak sektörü güçlü bulmuyor. Bu nedenle de şu anda şirketlerin nakit akışlarıyla ilgili sıkılaşma devam ediyor, edecek de. Sermaye koyma ihtiyacı artacak. SEDDK’nın çıkardığı yönetmeliklerin yüzde 99’una katılıyorum. Doğru adım atıyorlar. Mevcut kadrolarının yetersizliğine rağmen, yaptıkları düzenlemelerin doğru ve yerinde olduğuna inanıyorum.”

2 Gönül Mutfağı’na Unico imzası

Topluma fayda sağlama, sürdürülebilir ve etkili çözümler sunmayı benimseyen Unico Sigorta, ülkemizde yaşanan depremin ardından, ihtiyaçların halen devam ettiği bölgelerde toplumsal birliktelik ve destek anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda depremin etkilerini en yüksek oranda hisseden bölgelerden biri olan İskenderun’da okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirerek farkındalık hareketine başladı. Bu farkındalıkla birlikte, gönüllü çalışmalarıyla tanınan ve toplumsal destek konusunda büyük bir tutkusu olan Şef Ebru Baybara Demir liderliğinde, afet bölgesindeki çocuklara sıcak ve sağlıklı yemekler sunmayı hedefl eyen “Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor” sosyal sorumluluk projesiyle yolları kesişti. Unico Sigorta, Hatay İskenderun Mevlâna İlkokulu’nda 500, Kadınana İlkokulu’nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemekhanenin yapımına destek oldu.