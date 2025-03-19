Motosiklet satışlarına sert fren

AYSEL YÜCEL

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen ve son 5 yılda yüzde 500’e yakın büyüyen motosiklet satışları, 2025’le birlikte sert fren yaptı. Bu yılın başında yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle ilk iki ayda yüzde 50 daraldı.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında AB dışı pazarlardan yapılan motosiklet ithalatında ek gümrük vergisini yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarırken ve gözetim vergisinin de kapsamını genişletmişti. Yeni düzenlemeler motosiklet fiyatlarında yüzde 200’e varan artışlara neden oldu. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, 2025 yılının ocak-şubat döneminde motosiklet satışları, yüzde 50 daralarak 72 bin adette kaldı. Böylece ilk kez Temmuz 2023’te otomobil satışlarını geçen motosiklet, yeniden ikinci sıraya düştü.

Kurye satışlarının yanı sıra otomobile erişemeyenlerin motosiklete yönelmesi, 2024 yılında motosiklet satışlarının ilk kez 1 milyon adedi aşmasını sağladı. 2024’ü 1,2 milyon adetlik rekorla kapatan sektörde bu yıl da yeni rekor bekleniyordu. Ancak, satışlardaki düşüş motosiklet firmalarının yılsonu beklentilerini aşağı yönlü revize etmesine neden oldu.

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine konuşan MOTED Başkanı Başarı Erbaş, 2025 yılında motosiklet satışlarında yaklaşık yüzde 20 daralma beklediklerini ifade etti. Erbaş, “Uzakdoğu firmalarının Euro 5+ geçişine hazır olmamaları, bayi stoklarının fazlalığı, stok fazlasının bir şekilde ARTES’e tanımlatılması gerçekleştirmek için sürecin uzamasına neden oldu. Bu da satışların azalmasına neden oldu” dedi.