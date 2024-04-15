Jimmy Key Universail 2024 hayaller rotasına yelken açıyor

İzmir sahilleri 27-28 Nisan tarihlerinde Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı ile renklenecek. Urla, bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı’na hazırlanıyor.

27-28 Nisan tarihlerinde Urla İskele’de düzenlenecek Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı büyük ilgi görürken, yarışa geçen yıl 15 üniversiteden toplam 285 öğrenci 30 takım olarak yarışarak katılmış ve öğrencilerle birlikte toplam 430 sporcunun katılımıyla gerçekleşmişti. Yarışta birinci grupta Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, ikinci grupta ise; Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi kazanan takımlar olmuştu.

27-28 Nisan tarihlerinde saat 11:00'de Urla İskelesi'nden start alacak ve yine aynı noktada son bulacak olan yarışmada birinci gelecek ekip, Jimmy Key kupasının sahibi olacak.