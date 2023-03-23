Kapadokya lüks turizm markalarının yeni gözdesi olur mu?

Fatoş BOZKUŞ

DÜNYA NÜFUSUNUN hızla yaşlanıyor olması sağlık turizmini, özelikle de termal turizm pazarının büyümesini beraberinde getiriyor. 2050 yılına kadar dünyada 60 yaş üstü kişi sayısının 2.1 milyara ulaşacağı tahminleri de bu alandaki potansiyeli ortaya koyuyor.

Geçen yıl kurulan, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarını en efektif şekilde Türkiye ekonomisine kazandırmak amacıyla hareket eden Jeotermal& Mineralli Su Yatırımcıları Derneği’nin başkan vekili Ömer Tosun, fay hatları ile termal su kaynaklarının dağılışı arasında çok uyumlu bir ilişki bulunduğunu ve ülkemizin termal su konusunda çok zengin bir kaynağa sahip olduğunu söylüyor. Bugün dünyada termal turizmin 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunun altını çizen Tosun, Türkiye’nin her bölgesinde çıkan termal suların farklı hastalıklara şifa olduğunu vurguluyor. Dernek olarak bunu ortaya çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını ifade eden Tosun, özellikle deprem afetinin yaşadığı şehirlerde ekonomiyi canlandırmak ve istihdam sağlamak için bu bölgelere termal tesisler kurulabileceğini de ifade ediyor.

Kapadokya’da 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Museum Hotel’i de bünyesinde bulunduran İndigo Group’un da yönetim kurulu başkanlığını yapan Tosun, şirket olarak da termal turizmin gelişmesi için kolları sıvamış. Kapadokya’da lüks bir termal otel ve termal sağlık tesisi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Tosun hatta bu otelin işletmesi için çok uluslu bir konaklama şirketiyle bu konuda anlaşmaya varmış. Bu otellerin bölgede lüks termal ve sağlık turizminin öncülüğünü yapacağını belirten Tosun, “Uluslararası bir turizm zincirinin işletmesini yapacağı iki otel ve otel içinde yer alacak bir de rezidansı kapsayan projemiz toplam 150 oda olacak. Bu marka, Kapadokya turizm için çok önemli katkı sağlayacaktır. Hatta onu gören diğer lüks turizm markaları da bölgeye yatırım yapacaktır. Bizim ayrıca Avanos’ta 100 odalı bir tesis ve Museum Hotel’in yanında iki tane daha otel yatırımı yapma planımız var. Bu 5 tesisin toplam oda sayısı 300 olacak. 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. İlk tesisimizi Museum Hotel’in yanında kurmak için yatırıma bu sene başlayacağız” diyor.

Geçen hafta Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği’ni kurduklarını ifade eden Tosun, lüks termal turizmin Kapadokya’nın turizm gelirlerini artırmada itici güç olacağının altını çiziyor.