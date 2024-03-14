Karaca 50. yılında "Red Carpet Collection" ile kırmızı halıda

Karaca, son yıllarda hızlandırdığı yurt dışı açılımını ödül sezonunda kırmızı halıda yer alarak taçlandırdı. Sinemanın büyüsü, Hollywood'un görkemi ve yıldız olmanın parıltısından ilham alınarak tasarlanan "Red Carpet Collection", 10 Mart akşamı Hollywood yıldızları ile buluştu.

30 yıldır film endüstrisinin en prestijli ödül töreninin parti menülerini oluşturan dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın hazırladığı yemekler, bu sene Karaca "Red Carpet Collection" ile görkemli ödül töreninde yıldız isimlere sunuldu.

Şef Wolfgang Puck tarafından seçilen ve Karaca'nın bu geceye özel hazırladığı parçalardan oluşan koleksiyon büyük beğeni topladı. Böylece 1973'te İstanbul'da kurulan ve bu yıl 50. yılını kutlayan Karaca, Türk tasarımcıların elinden çıkan ürünleriyle yılın en görkemli kırmızı halı töreninde, yıldızların sofrasında yerini alarak, bir Türk markası olarak ismini uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadı.

Red Carpet Collection, Galactic White, Galactic Black, Fine Pearl Extra Chanak, Streamline Hole, Streamline Middle, Streamline Saturn gibi Karaca’nın en beğenilen yemek takımlarının da içinde bulunduğu 12 özel yemek takımından oluşuyor.