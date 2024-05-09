Siemens Healthineers Türkiye'den "Algoritmalar ve Hayvanlar" sergisi

Siemens Healthineers Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021'de hayata geçirdiği, "Algoritmalar ve Bitkiler" sergisinin ardından "Algoritmalar ve Hayvanlar" adlı ikinci sergisiyle yeni bir projeye daha imza attı.

Hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak ve tıbbi görüntülemenin önemine vurgu yapmak amacıyla radyolog paydaşların oluşturduğu sergi, sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Seda Yörüker'in üstlendiği dijital sergide, sağlık sorunları ya da tanı amacıyla veteriner görüntüleme merkezlerine getirilmiş, aralarında caretta caretta, armadillo, gri langur maymunu ve boa yılanı gibi farklı türlerin de olduğu 20 hayvanın MR ve bilgisayarlı tomografi cihazında gerçekleştirilen çekimleri yer alıyor.

Siemens Healthineers Türkiye, hayvan sağlığına yönelik hizmetleriyle de doğru teşhis ve etkili tedavi planları oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dijital sergide yer alan tüm eserlerin özel çerçevelenmiş dijital edisyonlarını ve baskılı bez çantalarını satın almak mümkün. Üretilen edisyonların satışından elde edilecek gelir, yardıma muhtaç hayvanlara geçici barınma imkanı sunan "Kurtaran Ev'e bağışlanacak.

"Amacımız, hayvan sağlığının en az insanlar kadar önemli olduğunu vurgulamak"

Açıklamada sergideki görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel, iş süreçlerinin hepsinde olduğu gibi bu projede de sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarının altını çizdi.

Sonemel, "Siemens Healthineers olarak sağlık sektöründe çığır açan yeniliklerimizi herkes için, her yerde erişilebilir kılmak amacıyla çalışıyoruz. Bu sergiyle de amacımız, binlerce yıldır hayatımızın önemli bir parçası olan hayvan sağlığının en az insanlar kadar önemli olduğunu vurgulamak. Hayvan sağlığıyla ilgili toplumda farkındalık yaratarak, tıbbi görüntülemenin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun daha iyi anlaşılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de veteriner görüntüleme merkezlerinin Türkiye'de ve dünyada henüz yeterli sayıda olmadığına dikkati çeken Sonemel, veteriner görüntüleme alanında da farkındalık oluşturarak, yakın gelecekte hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde de sağlık profesyonellerine destek olunabileceğine işaret etti.

Sergiye danışmanlık yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Veterinerlik Radyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karabağlı da radyolojik görüntülemenin beşeri tıp alanında olduğu gibi, veteriner hekimliği alanında da hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Karabağlı, hayvan sağlığı için veteriner hekimlerinin bu hizmetlere kolay ve güvenilir biçimde ulaşmasının hayati bir önem taşıdığını aktardı.

Küratör Seda Yörüker, insanların hayvanlarla olan uzun soluklu tarihine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca mücadele edilen, ehlileştirilen, dost olunan, masallara giren, totem edinilen, kutsal görülen, kaçılan, kovalanan, sembolleştirilen, genetiği değiştirilen bir hayvan olgusuyla yaşıyoruz. Onlar gerçekten de zihnimizde çok büyük yer kaplıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ilk resim ve heykel örneklerinin de hayvan olması şaşırtıcı olmasa gerek, onlarla olan çok yönlü ilişkimiz bizim kendi tarihimizin temellerini oluşturuyor."