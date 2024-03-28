Sportif İtalyan kendini yeniden keşfediyor: Maserati Grecale Folgore

Okan ALTAN

Levante, Ghibli ve Quattroporte’leri elektrikli seçenekleri için sıra beklerken, Maserati zirvesindeki GranTurismo ve GranCabrio ile en ulaşılabilir seçeneği Grecale’nin tam elektrikli versiyonlarıyla BEV savaşlarına katıldı. İtalya’nın stil ve performans başlıklarında bir halo markası olarak yoluna devam eden, hatta Stellantis’in 14 markasının en tepe noktasında duran Maserati’nin lüks özelliklerine artık tam elektrikli satırını eklemesi, üstelik 2028 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme konusunda ısrar etmesi, aslında tam da beklenildiği gibi… 2025’te de MC20’ye yıldırım düşürecek olan Modena’lı marka, önümüzdeki 4 yıl içinde diğer tüm modellerini ‘BEV’lendirecek. Diğer büyük Maserati’ler ise doğrudan Stellantis'in STLA Large platformuyla tam elektrikli olacaklar; Grecale ise Giorgio platformunun biraz uzatılmış modifikasyonuyla tam elektrikli yapılmış. Ancak çok da iyi olmuş. Biraz yüksek fiyat etiketine rağmen, kullanımı çok yumuşak, fakat gerektiğinde büyük bir tork dalgasıyla, adeta Poseidon fırtınası başlatabilen bir premium elektrikli SUV ortaya çıkmış.

İtalya çizmesinin topuğunun alt ucu Santa Maria di Leuca'ya doğru, Adriyatik ve İyon denizlerine bakan sahillerdeki kıvrımlı Puglia yollarında tadına baktığımız Grecale Folgore, virajlarda belki Alfa Romeo Stelvio’dan daha sert karakterli olarak ilk intibasını bıraktı.

İlk bakışta tüm dikkatleri çeken kaslı omuzların altındaki geniş çamurlukların içinde göz kamaştıran fan bıçağı tarzı 21 inçlik aerodinamik jantlar ve Pirelli P Zero Elect MGT2 lastiklerin ise, öndeki olası menzil eksisini kapatacakları akla geliyor.

Kullandığımız Dark Aurora ve Blu Graphite renklerinden başka değişen ışık koşullarında zengin bakır vurgularını ortaya çıkaran gri-kahverengi mat Rame Folgore ve Maserati'nin Fuoriserie kişiselleştirme programının diğer seksi renkleri de, Grecale’nin lüks kavramına tam uygun seçilmiş. Yani kesinlikle sıradan değil!

820 NM’LİK TORK

CATL üretimi 6’lı prizmatik kese tipi 105 kWh’lik NMC bataryanın maksimum 150 kW DC şarj imkanı ve 29 dakikada %20-80 dolumu için 400V mimarisi, evde CCS kombo fişiyle 22 kW AC hızı, 500 km menzil iddiası, rejenerasyon olmadan bile 250 km’ye kadar hızlı sürüş fırsatı vermesi, standart havalı suspansiyonunun uyarlanabilir amortisörleri ve çift salıncaklı ön ile çok kollu arka geometrisi, seçilebilir sürüş yüksekliklerindeki yüksek arazi seviyesi, Almanlara göre biraz hafif sayılabilecek 2.5 tona yakın ağırlığı, özelikleri arasında ilk göze çarpanlar. Fakat, bu iri kütleyi tüy gibi kaldıran, Folgore’ye özel aluminyum alt çerçevelere yerleştirilmiş, sabit mıknatıslı e-motor çiftinin her birinin her bir aksı 205 kW 275 beygir ile güçlendirmesi, toplamda 410 kW yani 550 HP olması, asıl önemli ayrıntı! Normal Grecale’lerdeki 295, 325 veya Nettuno V6’daki 523 HP’den bile yüksek beygir gücü ve hatta diğer içten yanmalı Maserati’lerde hiç olmayan 820 Nm’lik maksimum torku, Trofeo’dan bile kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Direksiyonun göbeğinin iki yanındaki tuşlardan sağdaki döner tuşu, spor moduna çevirdiğinizde 4,1 saniyede 0-100 km/h hızlanmasını tamamlarken, orta ekranda performans verilerinizin kayıtlarında da akselerasyon verilerinizin kaydını tutabiliyorsunuz. GT, Off-Road ve maksimum menzil modları da Grecale’nin geçtiğimiz rustik parkurlardaki elektrik deneyimine farklı espriler katıyor. Hele arazi sürüş kısmında çamur banyosu yaparken, aracın kontrolünü hep koruması, çok hoşumuza gitti… Hızlandıkça daha çok hızlanmak istedik.

0-200 km/h hızlanması da 16,1 saniye olan Grecale Folgore, ortalamada 24 kWh/100km’lik bir enerji tüketimine sahip. Hesaplarımıza göre, dikkatsizce kullanılmadığı takdirde 426 km averajında bir menzille kullanılabilecek, Sonus Faber ses sistemi gibi özel zevklere hitap eden her detayı lüks dolu çok şık bir seçenek…

Bu arada Folgore’nin benzin motorluların hırıltılarını taklit etmeyen, kendine göre özel elektrikli sesini sempatik ve çok da zarif buldum. Elektrikli olduğunu hatırlatıyor, fakat kulakları imitasyon rahatsızlığı vermiyordu.

Geleneksel sportif lüks havası, iki tonlu kabartmalı desenli döşemeleri, deri kaplı gösterge paneli, karbon bakır ayrıntıları, tavandan halılara geri dönüştürülmüş balıkçı ağlarından üretilen yumuşak dokunuşlu Econyl kumaş kullanımı, 12,3 inç üst ve 8,8 inç alt ekranları, HUD ekranı ve Maserati'nin dijital saati, akıllı asistan sesli komutları ve Google Street View’i Android Automotive tabanlı platformuna entegre edebilmesiyle doldurulmuş.

Tam Alman yeni Macan’ın tüm nitelikleriyle yegane rakibi olarak değerlendirdiğim Grecale Folgore, Torino tasarımı ve Cassino üretimi olmasıyla da tam bir İtalyan!..