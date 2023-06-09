EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlara başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, ilk uçuşunu Manchester Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na U2-2151 sefer sayılı Airbus 320 tipi uçakla gerçekleştirdi.

İlk seferde yolcular, uçağın kapısında İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz tarafından çiçeklerle karşıladı. Yetkililer tarafından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

EasyJet’in Manchester-İstanbul seferleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A320 model uçaklarla yapılacak. EasyJet’in Türkiye ağında İstanbul’un yanı sıra, Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir yer alıyor.