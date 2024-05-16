İsrail'den misilleme: Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshedecek

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurma kararına misilleme olarak Tel Aviv'nin Ankara ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğini ve Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; plan, onay için kabineye sunulacak.

"Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi"

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İsrail'da yayın yapan Kanal 12'ye yaptığı açıklamayı X hesabından "Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi" başlığıyla bir mesaj yayımladı. Smotrich mesajda, Erdoğan'ın "7 Ekim'deki korkunç katliamı gerçekleştiren Hamaslı IŞİD canavarlarının savunulmasına ön saflarda yer aldığını ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda İsrail'in meşru müdafaa hakkına meydan okuduğunu" savundu.

"Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse..."

"İsrail'e yönelik ithalatı durdurduğunu açıklamasının Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali anlamına geldiğini" söyleyen Smotrich, "İsrail devletinin uzun yıllar boyunca Erdoğan'ın antisemitizmiyle mücadele ettiğini" savundu ve "Bizim ulusal onurumuz, ulusal gururumuz ve güçlü bir ekonomimiz var ve bu ekonominin kendisine karşı savaşanları desteklemeye ihtiyacı yok" dedi.

İsrail Maliye Bakanı mesajında "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Smotrich, Türkiye ithalatına Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Güney Kıbrıs, Tayvan ve "daha fazlasının" alternatif olabileceğini yazdı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs'ta, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur"ifadeleri kullanılmıştı.