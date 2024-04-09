FedEx'ten İGA'ya 130 milyon dolarlık yatırım

Yapımına başlanan kargo merkezini ziyaret eden FedEx Express Hava Yolu ve Uluslararası Başkanı ve CEO’su Richard W. Smith, İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen ve yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye’nin FedEx için öneminin altını çizen Smith “FedEx olarak işimiz ticaret, bu yüzden altı kıtayı birbirine bağlayan stratejik bir kargo merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı’na yatırım yapmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Türkiye, mükemmel altyapısı, bağlantılılığı ve canlı iş ortamı ile FedEx için çok önemli bir pazardır. Tamamlandığında, bu yeni tesis kabiliyetlerimizi artıracak ve müşterilerimiz için küresel büyüme fırsatlarını daha da açacaktır.” diye konuştu

45 noktaya bağlantı

FedEx, stratejik konumu ve Avrupa’da 45 ülkeyi kapsayan FedEx kara yolu ağına sorunsuz bağlantısı nedeniyle İstanbul’u yatırım yapmak için seçti.

Tamamlandığında, yeni tesis müşterilere, basitleştirilmiş gümrük işlemleri ile birlikte tek bir ağda hem paket hem de yük taşıma imkanı sunarak Türkiye’ye ve Türkiye’den üstün bir hizmete katkıda bulunacak.

Richard W. Smith ile birlikte ziyarette FedEx Express Avrupa Başkanı Karen Reddington, Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve iGA İstanbul Havalimanı Vekil CEO’su Selahattin Bilgen de yer aldı.

Hong Kong’un 3 katı

Kargo konusunda büyüyeceklerine dikkat çeken İGA CEO Vekili Bilgen, su anda havalimanında aktif olarak 14 tarifeli kargo hava yolu şirketinin sefer yaptığını belirterek “Havalimanımızda an itibarıyla 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir alt yapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong’un neredeyse üç katı. Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı” dedi.