Havacılık sağlık talimatı revize edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) kapsamında ‘Akış Şemaları ve Rehber Doküman ’ı kardiyoloji ve göz konularını içerecek şekilde revize edilerek 22 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yayınlanan doküman ile güncellemesi yapılan birçok algoritma sayesinde, hali hazırda lisans kaybına uğramış 10 pilot ile 150 kabin memuru yeniden uçuşa dönebilecek.

Hatırlanacağı üzere SHGM, Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı (PİLVAK) ev sahipliği ve koordinasyonunda alanında güncel yaklaşımların değerlendirilmesi ve uçucu ekiplerin mağduriyetine neden olan algoritmaların güncellenmesi için Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde 6 Haziran 2023’te ‘kardiyoloji’, 16 Aralık 2023 tarihinde ise ‘Göz’ konulu çalıştay düzenlemişti.

Lisans kaybı yaşayan pilotlara uçuş yolu açıldı

Havacılık Tıbbi Kardiyoloji Çalıştayı sonunda SHGM' ye sunulan ‘Çalıştay Sonuç Raporu’ dokümanı göz önüne alınarak ulusal algoritmaları (akış şemalarını) içeren SHT-MED Kapsamında Akış Şemaları ve Rehber Doküman’ı hazırlanarak 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanarak hali hazırda lisans kaybına uğramış pilotlara uçuşa dönüş yolu açılmıştı.

SHGM’ den yapılan açıklamada havacılık personelinin sağlık muayenelerinde, havacılık tıp merkezlerinde görev yapan uçuş tabipleri tarafından hava sağlık konularında tabi olunan ulusal ve uluslararası mevzuata uygun algoritmalar oluşturmak üzere 16 Aralık 2023 tarihinde de Havacılık Personeli Göz Sağlığı ve Hastalıkları Çalıştayı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada ulusal algoritmaları (akış şemalarını) içeren “SHT-MED Kapsamında Akış Şemaları ve Rehber Doküman’ın Kardiyoloji ve Göz konularını içerecek şekilde revize edilerek 22 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yayınlanan doküman ile güncellemesi yapılan birçok algoritma sayesinde, hali hazırda lisans kaybına uğramış 10 pilot ile 150 kabin memuru uçuşa dönebileceği öğrenildi.