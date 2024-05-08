İGA, Amerika'ya açılmak istiyor

11 milyar dolarlık İstanbul Havalimanı’nı inşa eden IGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., faaliyetlerini çeşitlendirmek ve genişletmek için Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Pakistan’a açılmayı düşünüyor.

Bloomberg'e konuşan İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, hissedarların şu anda ABD’deki projelere yönelik tekliflerde işbirliği yapmak üzere yerel ortaklar aradığını söyledi.

"Mega projelere katılmak istiyoruz"

Kalyoncu, Londra’da verdiği röportajda, şirketin ayrıca Orta Doğu’da planlanan mega havalimanı projelerine katılmak istediğini de belirtti.

Kalyoncu, “İstanbul’da başardığımıza benzer bir şeyi tekrarlamak için bir şans arıyoruz” dedi.

New York John F. Kennedy ve Los Angeles Havalimanı modernizasyonu gibi projelerin, ölçek açısından İGA’nın inşasına benzerlik göstermesi nedeniyle cazip olduğunu söyleyen Kalyoncu, bazı uluslararası projeler Kalyon Holding tarafından yürütülecek olsa da, şirketinin diğer yurt dışı girişimlere Cengiz İnşaat A.Ş.’yi de dahil etmeyi umduğunu, finansmanın imtiyaz sözleşmelerine bağlı olarak projeye özel olacağını ifade etti.

Kalyoncu, şirketin önümüzdeki 12-24 ay içinde uluslararası genişleme planlarını kesinleştirmeyi beklediğini söyledi.