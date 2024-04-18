İGA İstanbul Havalimanı’na Skytrax’ten 2 ödül

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri,Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen ve 120’den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisini buluşturan Passenger Terminal Expo’da (PTE) açıklandı.

Dünya genelinde gerçekleştirilen havalimanı müşteri memnuniyeti anketiyle belirlenen ödüllerde İGA İstanbul Havalimanı, ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘En İyi Yemek Havalimanı” seçildi.

İGA’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri’nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz! Projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.