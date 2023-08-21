İGA İK departmanının başına Seda Kaplan Erdoğan getirildi

İGA Havalimanı İşletmesi, bünyesindeki İnsan Kaynakları departmanında üst düzey atama gerçekleştirdi.

İGA Havalimanı İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, Seda Kaplan Erdoğan’ın 14 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığı duyuruldu.

İGA ve iştiraklerinin İnsan Kaynakları yönetiminden sorumlu olacak olan Erdoğan’ın, yeni görevi kapsamında İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya raporlama yapacağı belirtildi.

Çalışma hayatına 1998 yılında General Motors Türkiye Organizasyonu’nda başlayan Erdoğan, sırasıyla Philip Morris SA ve Huawei şirketlerinde İnsan Kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Starwood, Mediamarkt ve son olarak Özel Sermaye Fonu şirketi olan Turkven çatısı altında MNG Kargo Şirketleri’nde İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam eden Erdoğan, çeşitli sektörlerde elde ettiği 25 yılı aşkın deneyim dahilinde 10 binden fazla çalışan sayısına haiz kurum ve organizasyonların yönetiminde birçok projeye imza attı.

Eğitim hayatına Turizm ve Otel Yönetimi alanında başlayan ve Hukuk (LLB) alanında devam eden Erdoğan, son olarak Cornell Üniversitesi’nde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Değişim Yönetimi Liderliği programlarını tamamladı.