İGA, küresel havacılık liderlerini İstanbul’da buluşturdu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “3 gün gibi kısa bir sürede bu kadar çok yeni bağlantı kurulduğunu görmek ve sektörümüzün geleceğini planlarken ortaya konulan üretkenliğe, ileri görüşlülüğe tanık olmak çok kıymetliydi” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte ev sahipliği yaptığı Routes World 2023’te dünyanın lider havayollarının başkanları dâhil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini İstanbul’da ağırladı. Sivil havacılık dünyasının en prestijli etkinliği olan Routes World, birçok havalimanı ve havayoluna ticaret, turizm ve diplomatik alanlardaki ilişkileri geliştirecek yeni rotalar oluşturmak için önemli fırsatlar oluşturdu.

İstanbul’da yaklaşık 260 havayolunu temsil eden 600’ü aşkın üst düzey yöneticiyi buluşturan ve 3 bin 300’den fazla havacılık sektörü çalışanını bünyesinde toplayan 28. Routes World, rekor sayıda katılımcıya ulaştı. Etkinlikte düzenlenen 13.000'den fazla iş birliği toplantısında ve görüşmeler sırasında katılımcılar, endüstri liderlerinden altın niteliğinde görüşler elde etme fırsatı buldular.

Routes 2023’e Air France, EasyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, JetBlue Airways, Qantas, Türk Hava Yolları ve Wizz Air’in de aralarında olduğu havayolu şirketleri katıldı. 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ikinci gününde İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlüğündeki “Havalimanları ve Şehirler” başlıklı panele konuk oldu. Havalimanlarının, tıpkı şehirler gibi ‘insanlar için’ tasarlanması gerektiğini söyleyen Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı ile bunu başardıklarını ve havalimanını deneyimleyen herkesin İGA’dan mutlu ayrıldığını ifade etti.

İstanbul için elimizden geleni yaptık

Kalyoncu şöyle konuştu: “İGA İstanbul Havalimanı’nı kullanan misafirlerimiz, havalimanımızın başarısını ve şehrimize sağladığı katkıları gördüler ve deneyimlediler. Havalimanımıza ayak basan tüm yolcularımızda kalıcı bir iz bırakmak için çalışmanın yanı sıra, İstanbul’u daha iyi kılmak için de elimizden geleni yaptık. Şehrin merkezinde olmamamız, şehir trafiğine de büyük ölçüde yardımcı oluyor ve insanlar trafik sebebiyle uçak kaçırma gibi sorunları artık eskisi kadar yaşamıyorlar. Metro hattımız sayesinde de toplu taşımayla 25 dakika içinde şehir merkezine ulaşım sağlanabiliyor. Operasyonel olarak her geçen gün daha verimli çalışıyoruz. Uçakların taksi süresini 13 dakikaya kadar düşürdük. Ek olarak 2019’a oranla karbon emisyonunu yüzde 20 azaltmış durumdayız. Sürdürülebilirlik vazgeçilmezimiz, iklim krizinden sonra ölçek ekonomisine geçtik.”

Yolcu deneyimi ekibinin uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde farklı ihtiyaçlara sahip yolcuları nasıl mutlu edecekleri üzerine bilimsel araştırmalar yaptıklarını kaydeden Kalyoncu, “Çocuklu aileler, 65 yaş üstü yolcular, engelliler, evcil hayvan sahipleri, uluslararası yolcular gibi birçok farklı segmentlerdeki yolcularımızın beklentilerini göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz ve farklı kesimlerden tüm misafirlerimizin seyahat deneyimini kolaylaştırabildiğimiz için gururluyuz. Özellikle çocuklar için havalimanı ve uçuş sürecini dünyada uçuş anonslarında çocuklara da hitap eden tek havayolu olan Türk Hava Yolları’nın da katkılarıyla daha eğlenceli hale getirmeyi başardık” dedi.

Global bir transfer merkezi olmanın kolay olmadığını ve her havalimanının bu başarıya ulaşamayacağını da ekleyen Kalyoncu, “Avrupa’daki birçok havalimanı günde 18 saat açıkken ve kapasite sorunlarıyla uğraşırken biz 24 saat faaliyet gösteriyoruz ve Avrupa havalimanlarına göre çok daha avantajlı durumdayız. Dünyanın her yerinden gelen uçakları tek noktada buluşturuyoruz. İnsanlar bir Türk şirketinden böyle bir başarıyı beklemiyorlardı” diye konuştu.

İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat ise “Havalimanı Planlama ve Master Plan” başlıklı panelde, Aviation Advocacy Genel Direktörü Andrew Charlton’un sorularını yanıtladı. Havalimanı denildiğinde ilk akla gelenler terminal, apron, pist gibi alanlar olsa da havalimanı planlamasında asıl meselenin bu mekânın kime hizmet edeceği olduğunu belirten Polat, yıllık 150 milyon hedefiyle sıfırdan inşa edilen, bugün bu hedefini 200 milyona doğru taşıyan İGA İstanbul Havalimanı’nın tüm dünyaya hizmet etmek için tasarlandığını belirtti.

Bu bağlamda Polat, Kahramanmaraş depremlerinde yaşananların, bir havalimanının sınırlarının ötesine nasıl hizmet götürdüğünün doğru bir örneği olduğunu belirtti. Polat sözlerini şöyle sürdürdü: “6 Şubat depremi yaşandığında İGA İstanbul Havalimanı’nda 5 dakika içinde kriz merkezi kuruldu. Dört saat sonra gönüllülerin gelmesiyle bölgeye uçuşlar başladı; 96 saat sonra operasyon ekiplerimiz afet bölgesindeki pistleri onarmaya başladı. Havalimanlarının sunduğu altyapının etkinliğinin, bulunduğu ülkeye ve bölgeye sağladığı fayda bakımından ne denli önemli olduğunu depremde bir kez daha gördük.”