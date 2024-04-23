İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan coşkusu

İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen özel etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kara ve hava tarafında gerçekleştirilen bando gösterisi ve etkinliklerle başta çocuklar olmak üzere tüm yolcular keyifli vakit geçirirken etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı’nda uçuşlarını bekleyen çocuk yolcular, yüz boyama, sosis balon etkinliği, sihirbaz gösterileri ile doyasıya eğlendi. Ailelere ise pamuk şeker, patlamış mısır ve kağıt helva ikram edildi.

Kutlamaların yanı sıra, havalimanında çalışanların 4 ila 6 yaş arası çocukları dış hatlar giden yolcu bölgesinde bulunan FoodİGA'da düzenlenen Master Chef Junior atölyesinde çikolatalı kurabiye yaptı. Yapılan çikolatalı kurabiyeler havalimanını ziyaret eden yolcuların çocuklarına dağıtıldı. “Çocuktan çocuğa bir hediye” konsepti ile pişirilen kurabiyeler uçuşları öncesi yerli ve yabancı çocuk yolcular ve ailelerine dağıtıldı.