İstanbul Havalimanı'nda "Kargo Paydaş Platformu" hayata geçiriliyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin bölgesel kargo aktarma merkezi olma hedefi ve hava taşımacılık sektöründeki atılımlarıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Avrupa ve Asya'ya yayılan stratejik konumuyla küresel kargo ve lojistik operasyonları için önemli bir geçiş merkezi olma konusunda doğal avantaja sahip İstanbul Havalimanı'nda, hava kargo süreçlerinin dijitalleşmesini ve tüm kargo paydaşlarının dijital ortamda buluşmalarını sağlayacak Türkiye'nin ilk, havalimanı "Kargo Paydaş Platformu" hayata geçirilecek.

Platform ile acenteler, hava yolları, nakliyeciler, geçici depolar, yer hizmeti şirketleri, gümrük acenteleri gibi paydaşlara tek bir sistem üzerinden kargo ile ilgili tüm süreçlerin dijitalleştirilmesi imkanı sunulacak. Böylece tüm paydaşların kargo teslim süreleri kısalacak, işlemler hızlandırılacak, maliyetler azaltılacak, kapasite kullanımları artırılarak tüm süreçlerde verimlilik yükseltilecek.

Havalimanı dijital kargo sistemleri alanında global bir lider olan Hindistan orijinli "Kale Logistics Solutions" tarafından tasarlanan, dünyanın çeşitli havalimanlarında uygulanan platform uygulaması ve müşteri hizmetleri, Türkiye için dijital bir lojistik modeli geliştiren "TroyNet" tarafından üstlenilecek.

Platformla uçtan uca dijital dönüşüm aracılığıyla verimliliğin artırılması, prosedürlerin kolaylaştırılması ve havalimanı kargo şehrindeki paydaşlar arasındaki iletişimin otomatikleştirilmesi hedefleniyor.

"Hızlı kargo için dijital bir altyapı kuracağız"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İGA CEO’su Vekili Selahattin Bilgen, İstanbul'un kritik bir hava kargo bağlantı noktası olduğunu belirterek, hava kargo ağlarını geliştirme ve genişletmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Havalimanında "Kargo Paydaş Platformu"nun hayata geçirilmesinin müşteri ve paydaşlarına sınıfının en iyi hizmetlerini sağlama konusunda önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çeken Bilgen, "En son teknolojiye sahip kargo şehrimiz ve bunu destekleyen teknolojimiz ile dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olarak bu alanda da sektörde yerimizi almak istiyoruz. 'Kale Logistics Solutions' ve 'TroyNet' işbirliğiyle hayata geçirilecek bu sistem ile dijital ticareti teşvik etmek, iş yapmayı kolaylaştırmak ve kargonun mümkün olan en az maliyetle daha hızlı hareket etmesini sağlamak için dijital bir altyapı kuracağız." ifadelerini kullandı.

Kale Logistics Solutions Direktörü ve Kurucu Ortağı Vineet Malhotra ise İstanbul Havalimanı ile kargo operasyonlarını teknolojik çeviklikle dönüştürecek bu stratejik girişimde ortaklık yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Şirketlerinin 10 yılı aşkın sektör bilgisini ve 100'den fazla hava kargo istasyonuyla çalışma tecrübesini birleştirip havalimanlarının akıllı lojistik merkezlerine dönüşmesine yardımcı olduklarına işaret eden Malhotra, "Havalimanı Kargo Paydaş Platformu, İstanbul Havalimanı özelinde, genelde ise İstanbul'un ve Türkiye'nin hava kargo hacmini, ithalat ve ihracat hacminin arttırılmasına dijital iş modelleri, kusursuz müşteri deneyimleri ve optimize edilmiş değer zincirleri yaratarak katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin hava kargo ve lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak"

TroyNet CEO'su ve Kurucu Ortağı Dr. Emre Serpen ise ortakları Kale Logistics Solutions ile İGA'nın bu heyecan verici projeyi uygulama kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanı Kargo Paydaş Platformu, tüm paydaşlara pozitif etki ederek, Türkiye'nin hava kargo ve lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak. Ortak çabalarımızın, sektörün daha da büyümesi için bir platform oluşturarak, teslim sürelerinin kısaltılması, verimlilik ve kapasite kullanımlarının iyileştirilmesini sağlayacağını bekliyoruz."