Pegasus, 2023’ün 9 ayında yolcu sayısını yüzde 20 artırdı

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü ve Atatürk'ün ölümünün 85. yılı nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini ve imzasını taşıyan “Cumhuriyet” adlı 100'üncü uçakları ile gazetecilerle birlikte Samsun'a giderek şirketin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun’da bulunmanın kendileri için manevi olarak çok değerli olduğunu dile getiren Güliz Öztürk, pandemi sonrası dönemden başlayarak havacılık sektörüyle ilgili genel bir değerlendirme yaptı. COVID-19'un tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından 2022’nin yaz döneminde ertelenmiş seyahat talebinde tüm coğrafyalarda çok hızlı ve kuvvetli bir hareketlenme görüldüğüne dikkat çeken Güliz Öztürk, “Bu hareketlilik, talebi karşılamaya hazır olan ülkeler ve hava yolu şirketleri için çok önemli bir fırsat yarattı. Biz pandeminin içindeyken bile kendimizi hazır tutmaya odaklanmıştık, bu sayede çok hızlı aksiyon alarak talebe eksiksiz hizmet verebildik. 2022 yılını toplam kapasitemizi pandemi öncesi seviyenin %8 üzerine çıkarak kapattık, ki global olarak baktığımızda bu performansla sektör içinde belirgin şekilde ayrıştık” şeklinde konuştu.

“Yıl sonu yolcu sayısı artışı öngörümüzü yüzde 20 olarak koruyoruz”

Öztürk, kapasitelerini artırmaya devam ettiklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılına girerken seyahat talebinde pandemi çıkışında görülen bu ilk coşkunun normalleşeceği öngörüsüyle hazırlıklarımızı yaptık. Bu süreci doğru yönetebilmek çok önemli bir konu, bu açıdan etkin planlama kabiliyetimize çok güveniyoruz. Sonuç olarak, 2023’ün 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam kapasitemizi %24, toplam misafir sayımızı %20 büyütmeyi başardık ve yıl sonunda toplamda %20 artış öngörümüzü koruyoruz. Kapasite seviyemizi, son normal yıl olan 2019 ile kıyaslarsak, %32 artış kaydetmiş durumdayız. Dünya geneline baktığımızda, ne yazık ki bugün hâlâ 2019’daki kapasitelerine geri ulaşamamış hava yolu şirketleri var.”



2024 yılında filo sipariş planları doğrultusunda yeni nesil uçakları teslim almaya devam edecek olan Pegasus Hava Yolları, Airbus ile devam eden sözleşmesi kapsamında 2023 yılını bu siparişten 15 yeni nesil uçağı filosuna katarak kapatmayı öngörüyor. Buna ek olarak, filodaki eski nesil uçakların planlı çıkış süreçleri de yönetiliyor. Sipariş takvimlerine göre 2024 yılında 17 adet yeni nesil uçağı daha filosuna katmayı planlayan Pegasus, kapasite yatırımlarına devam etmeyi planlıyor ve 2024 bütçesini de bu paralelde çalışıyor.