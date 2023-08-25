Thai Airways, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli ulusal hava yolu şirketi THAI’in, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Bangkok ile İGA İstanbul Havalimanı arasında doğrudan uçuşlara başlaması planlanıyor. Hava yolunun Bangkok-İstanbul seferlerinin, 321 koltuk kapasiteli A350-900 model uçaklarla yapılması bekleniyor. Günlük olarak Bangkok’tan saat 23.45’te hareket edecek TG900 sayılı uçuş, ertesi gün saat 06.05’te İstanbul’a inecek. Aynı gün saat 16.30’da İstanbul’dan kalkacak TG901 sayılı uçuş ise saat 05.35’te Bangkok’a varacak.

THAI, Bangkok’taki merkezi üzerinden Avrupa’yı, Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya’ya bağlayan geniş ve kesintisiz uçuş ağını, İGA İstanbul Havalimanı uçuşları sayesinde daha da güçlendirecek. 1960 yılında faaliyetlerine başlayan THAI, Frankfurt merkezli küresel hava yolu ittifakı Star Alliance’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Hededef, 100. yılda 100 havayolu şirketi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 hava yoluna ulaşma hedeflerinin altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, THAI’nin İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde ağırlanan 94. hava yolu şirketi olduğunu belirtti.

Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Star Alliance taşıyıcılarından Thai Airways International’ı İGA İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Thai Airways'in katılımıyla birlikte küresel aktarma merkezimizden daha fazla bağlantı ve Tayland’tan, Güney Asya'dan ve Avustralya'dan Türkiye'ye gelen turizmde artış hedefliyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları Türk Hava Yolları'nın geniş bağlantı ağı üzerinden Avrupa ve Afrika'ya rahatlıkla bağlantı kurabilecekler."