‘Altın Lider Ödülleri’ sahiplerini buldu

İş dünyasında tüm paydaşların oylarıyla belirlenen 2023 yılının Altın Liderler CEO’ları, CFO’ları, CMO’ları ve CHRO’ları Raffles İstanbul’da dört gece arka arkaya süren görkemli törenler ile ödüllerine kavuştu. 31 Mart-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen oylama süreci rekor sayıda oy kullanımı ile sonuçlandı. Bu sene 73 bin 882 adet geçerli, tekil oy kullanılan yarışmada Türkiye, en beğenilen altın liderlerini seçti.

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan Altın Liderler Ödül Platformu’na 2023 yılında bir önceki seneye göre yüzde 60’tan fazla tekil oy ulaştı.

Teknolojik alt yapı farklılığı, şeffaf ve demokratik yapısı sebebi ile Altın Lider Ödülleri oylamaları iş hayatındaki tüm sektörlerin, tüm çalışan ve liderlerine açık olup, oylar https://altinliderodulleri.org adresinden ücretsiz olarak kullanıldı. Tüm katılımcılar kazanan liderlerin isimlerini ve şirketlerini açık uçlu olarak yazarak sadece kendi şirketlerindeki liderleri değil, tüm iş dünyasında en beğendikleri liderleri oyları ile destekledi.

Türkiye’nin liderlerine oy yağmuru

Türkiye’nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hayata geçirilen “Altın Lider Ödülleri” platformunda son üç yıldır tüm Türkiye’den yüz elli binin üzerinde tekil oy kullanıldı. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar 22 Kasım 2023’de sona erdi ve ardından noter huzurunda yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan liderler, CHRO, CMO, CFO, CEO Kategorilerinde 2023 Yılının Altın Liderleri olarak açıklandı.

‘Büyük Ödül’ü dört şirket kazandı

Bu sene dört liderlik kategorisinde de (CHRO-CMO-CFO-CEO) Altın Lider Ödülüne hak kazanan; Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi, THY Altın Lider “Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan “Büyülü Gala Geceleri” programına göre liderler her gece önce isim sırasıyla sahnede yerlerini aldı ve “Başarının Sırrı” konuşmalarını gerçekleştirdi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından, CHRO Gala Gecesinde Zuhal Olcay, CMO Gala Gecesinde Emre Altuğ, CFO Gala Gecesinde Şevval Sam, CEO Gala Gecesinde iseHülya Avşar sahne aldı.

“Başarının Sırrı” kitabı Mayıs 2024’de raflarda yerine alacak

Altın Lider Ödülleri Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, 2023 yılın CEO katerigorisinde ödül alan tüm altın liderlerin başarı hikayelerinin yer alacağı “Altın Lider Olmak – Başarının Sırrı” kitabı ve podcast serisi yapılacağını açıkladı. Kitapta iş dünyasının oyları ile seçilen 2023 Altın Lider CEO’ların Başarı Hikayelerine yer verileceğini aktaran Seda Mızraklı Ferik, kitabın tüm gelirlerinin Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesinde belirteceği köy ilkokullarına bilgisayar sınıfı kurmak için bağışlanacağını açıkladı.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak ve bu platformu tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu anlatan Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyor, platformun her sene büyümesini mutlulukla izliyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz.” dedi.