ASO, 60’ıncı yılını kutluyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Ankara Sanayi Odası’nın(ASO) 60’ıncı kuruluş yıldönümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı bir törenle kutlandı. Tören kapsamında; ihracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar olmak üzere 7 kategoride 68 ödül verildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu özel sektör olarak ekonomi yönetiminin desteğini her zaman hissettiklerini belirtirken, ASO Başkanı Seyit Ardıç enflasyonla mücadele programına tam destek verdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtirken, cari açıkta da iyileşme yaşandığından bahsetti. Yılmaz, cari açığın Şubat ayında 32-33 milyar dolara düşmesini beklediklerini bildirdi.

ASO Başkanı Ardıç: Üretime dayalı teknoloji üssü kuruyoruz

ASO’nun 13 OSB, 149 Ar-Ge, 36 tasarım merkezi, 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 10 bine yakın üyeye ulaştığını kaydeden Seyit Ardıç, Ankara’nın da 12 milyar doları aşan ihracat ve 1 milyonluk istihdamla Türkiye’nin üretimde en büyükleri arasında girdiğini söyledi.

Ankara’da üretime dayalı teknoloji üssü projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Ardıç, yaklaşık 1.5 milyon m2 alanda Türkiye’nin en büyük teknoloji üssünü kuracaklarını bildirdi. Burada 160 bin ilave mühendis ve bilim insanına istihdam sağlanacağının altını çizen Seyit Ardıç, teknoparklarda çalışan başına yüksek teknolojili ihracatın da 15 bin dolardan 30 bin dolara çıkarılacağını belirtti.

“Makroekonomik istikrar için her türlü fedakarlığa hazırız”

2024’ün ekonomi için son derece kritik bir yıl olduğunu söyleyen Ardıç, enflasyonla mücadele programının taviz vermene sürdürülmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayide dönüşümün büyük önem taşıdığını anlattı.

Ekonomi yönetiminin sıkıntıların giderilmesi için gösterdiği gayretleri kıymetli bulduklarını dile getiren Ardıç, “Ekonomi politikalarının rasyonel bir çerçevede tesis edildiğini, bunun da makroekonomik istikrar hedefine güçlü bir zemin sağladığını gözlemliyoruz. Hükümetimizin bu konuda gösterdiği güçlü iradenin yanındayız. Ankaralı sanayiciler olarak bu süreçte her türlü katkı ve fedakârlığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç istikrarın sağlanması için uygulanan ekonomi politikalarına tam destek vereceklerinin altını çizdi.

Seyit Ardıç, eleman sorununun çözülmesi halinde kapasite artışıyla birlikte ekonomik hedeflere daha fazla katkı sağlayacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine girecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz jeopolitik risklerin fiyat oynaklığını ve risklerini artırdığını belirtirken, dünya genelinde manşet enflasyon düşmesine rağmen çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiğini bildirdi.

Önde gelen merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uyguladığına vurgu yapan Yılmaz, Türkiye’de OVP ile belirsizliklerin ortadan kalktığını söyledi.

Piyasalardaki tartışmalara rağmen, yerel seçimlerin makro politikaların değişme ihtimali olan bir seçim olmadığının altını çizen Cevdet Yılmaz, “Yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Türkiye’nin büyüme performansının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine işaret etti.

Enflasyonun giderek ivme kaybettiğini ancak Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi gerileme beklemediklerini dile getiren Yılmaz, bütün planlarını 2026 yılında tek haneye düşürmek üzerine yaptıklarını anlattı.

“Cari açık Şubat’ta da 32 milyara düşecek”

Sürdürülebilir kalkınma önündeki en büyük engellerden birisinin cari açık olduğunu söyleyen Yılmaz, Ocak ayında 37.5 milyar dolara gerileyen açığın, henüz netleşmemekle birlikte Şubat’ta 32-33 milyar dolara inmesini beklediklerini paylaştı.

İş dünyasının önde gelen sorunlarından birisinin vasıflı-vasıfsız eleman ihtiyacı olduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, gençlerin başta sanayi ve tarım olmak üzere üretken alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım notunu yükseltmesinin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla trilyon dolarlık ekonomiler ligine girdiğini söyledi. Kişi başına milli gelirin de 15 bin dolara doğru gittiğini ifade eden Yılmaz, 14 bin dolarlık eşiğin aşılması halinde ise Türkiye’nin artık yüksek gelirli ülkeler ligine dahil olacağını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hükümetin desteğini her zaman hissediyoruz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak hükümetin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Ankara sanayisinin bugünkü gücüne ulaşmasında ASO’nun etkisinin büyük olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, ASO üyelerinin Avrupa’nın en güçlü odalarının verdiğiyle aynı kalitede hizmet aldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Ankara’nın memur şehri yerine sanayi şehri olarak anılmasında da ASO’nun büyük katkısı olduğunu belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO’nun kurumsal yapısını sürekli güçlendirdiğini vurguladı.

ASO’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında ödül alan firmalar şunlar:

İHRACAT KATEGORİSİ:

SATIŞLARDA İHRACAT ORANINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR:

Büyük İşletmeler:

*Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.

*Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.

KOBİ’ler:

*MNG Orko Madencilik A.Ş.

*Turmaks İnşaat Turizm İletişim ve Bilgisayar Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İHRACAT KİLOGRAM FİYATINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR:

Büyük İşletmeler:

*Havelsan Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’ler:

* Tualcom Elektronik A.Ş.

*STC Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMALAR

Büyük İşletmeler:

*Arçelik Bulaşık Makinesi İşletmesi A.Ş.

*Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’ler:

*Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve ticaret A.Ş.

*Karaerler Makine Enerji Tarım Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İSTİHDAM KATEGORİSİ

İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR:

Büyük İşletmeler:

*Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

*Türkerler İnşaat Turizm Madencilik enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

KOBİ’LER

*Dowell Schlumberger Türkiye

*Sintek İnşaat Endüstriyel Tesisler A.Ş.

*Vemak İnşaat Taahhüt Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KADIN İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR

Büyük İşletmeler:

*TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

*ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. Ankara Şubesi

*Dürümle Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’LER

*Patiswiss Çikolata Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.

*PYS Payas Giyim Konfeksiyon Turizm Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AR-GE VE YENİLİK KATEGORİSİ

AR-GE ÇALIŞAN SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR:

BÜYÜK İŞLETMELER

*TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

*OBSS Teknoloji A.Ş.

KOBİ’LER

*Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

*Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.

AR-GE PROJE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR

BÜYÜK İŞLETMELER

*Ersa Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

*Nurdil Teknik Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’LER

*Intecro Robotik Otomasyon Arge Mühendislik Makine Sanayi ve ticaret A.Ş.

*Mertoğlu Kent Mobilyaları A.Ş.

*ERL Teknik Enerji A.Ş.

*Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme A.Ş.

FİKRİ MÜLKİYET KATEGORİSİ

PATENT SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR

BÜYÜK İŞLETMELER:

*ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi A.Ş.

*ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’ler

*Dora Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

*Gemak Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret A.Ş.

*Nero Endüstri Savunma Sanayi A.Ş.

*NETCAD Yazılım A.Ş.

*Başarı Teknolojik sistemler San. ve Tic. A.Ş.

FAYDALI MODEL SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR

BÜYÜK İŞLETMELER:

*FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

*Nurdil Teknik Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’LER

*Moonlight Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Elektroland Savunma Sanayi A.Ş.

*Gön Savunma Havacılık Mühendislik İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Karaerler Makine Enerji Tarım Gıda İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

*Temren Makine İmalat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

*Tür-El Elektrik Telekomünikasyon İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

TASARIM SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN FİRMALAR

BÜYÜK İŞLETMELER:

*Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Enne Mobilya Turizm İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

KOBİ’LER

Ovalı Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Doruk Grup Alüminyum İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

PROJE KATEGORİSİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ-MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMA YAPAN FİRMA

BÜYÜK İŞLETME

*HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ’LER

*Emge Elektro Mekanik Gereçler Endüstrisi A.Ş.

*Odak Arge ve Teknoloji Merkezi A.Ş.

ULUSLARARASI PROJE

BÜYÜK İŞLETME

*ONUR Taahhüt Taşımacılık İnşat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

KOBİ’LER

*Kozanoğlu Kozmaksan Hidrolik Pompa Ara Şanzuman İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

*Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Limited Şirketi

ÇEVRE KATEGORİSİ

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYARLI FİRMA

BÜYÜK İŞLETME:

*Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KOBİ:

*Prefi Prefabrik Yapı Endüstri Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş.

ASIRLIK ÇINARLAR

*Şardan Şekerleme Kolektif Şirketi

*Erkunt Sanayi A.Ş.

*Yenal Vasıflı Çelik ve Tarım Aletleri Sanayi A.Ş.

*Selnikel Enerji Isı Hava Teknikleri A.Ş.

*Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.

*Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

*Kavaklıdere A.Ş.