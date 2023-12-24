Çocuğunun küllerini Ay'a gönderiyor

Bu roket, bilimsel işlevinin yanında, aralarında 16 yaşındaki Liam Anand'ın da bulunduğu 70 kişinin küllerini Ay’a bırakma hedefi de taşıyor.

Liam’ın annesi, “Evden dışarı çıkıp yukarı baktığımda, onun bir kısmının Ay'da olduğunu bilmek, büyülü olduğu kadar duygusal da olacak" diyor.

Kanadalı Liam, 2018 yılında bir motosiklet kazasında öldüğünde ailesi onun için standart bir cenaze töreninden daha fazlasını istiyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; annesi Nadine, “Cenazesinin onun hayatına uygun olması gerektiğini düşünüyorduk” dedi.

Liam, büyüdüğünde Mars’a gidecek bir astronot olma veya meteor madenciliği gibi uzayla ilişkili kariyer hayalleri kuruyordu.

Ölümünden yıllar sonra bir öğleden sonra, Nadine oğlunun uzaya olan sevgisini hatırladı. İnternette arama yapmaya başlayan anne, kısa süre önce başlatılan ‘Ay töreni’ ile karşılaştı.

Liam'ın küllerinin bir kısmı gelecek yıl Ay’a iniş yapması planlanan Peregrine uzay aracında olacak.

Anne Nadine, bu uçuşun bir parçası olmanın, ailenin iyileşme sürecine yardımcı olacağını söylüyor ve bu “eşsiz istirahat yerinin” oğullarını her gün hatırlamalarını sağlayacağına inanıyor:

“O uzaya gitmek istiyordu. Böylece ailesi, arkadaşları, onu özleyen ve hatırlamak isteyen herkes Ay'a bakıp ona selam verebilecek. Bu bizim onun hayatını onurlandırmamızın bir yolu gibi.”

'Standart' bir cenaze ücreti

‘Ay’da cenaze’ hizmeti veren şirketin CEO'su Charles Chafer, sundukları hizmetin insani yanının roket bilimi kadar önemli olduğunu savunuyor.

Şirketi ilk olarak uzay taşımacılığı yapmak için kurduklarını düşündüklerini söyleyen Chafer, “Bundan kısa süre sonra ise yasta olan ailelere teselli hizmeti sunduğumuzu anladım” diyor.

Charles Chafer, okul çağında bir çocukken Apollo seyahatlerinin Ay’a fırlatılışını izledi. Hayallerini ticari uzay endüstrisinde çalışarak gerçekleştirdi ve ilk ticari uzay seyahatini gerçekleştiren ekipte yer aldı.

1995 yılında, insanların kül veya DNA örneklerini yörüngeye gönderen Celestis isimli şirketi kurdu.

Ay’a küllerin gönderilmesi için ise ayrı bir roket yapılmadı. Bunun için şirket, Ay'a bilimsel deneyler yapmak için iniş yapacak Peregrine Ay modülünde yer satın aldı.

Chafer, bu hizmetin maliyetinin "ABD’de standart bir cenaze ücretine” karşılık gelen yaklaşık 13 bin dolar olduğunu söylüyor.

Uzaya olan hayranlığı ile başladığı kariyerine bugün benzer durumdaki ailelere farklı bir cenaze deneyimi sunarak devam ediyor.