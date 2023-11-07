MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dördüncü oturum tamamlandı

MESS'in İstanbul Ofisindeki görüşmelerde taraflar 14 maddeyi görüştü. Toplantıda, "fazla çalışmalar", "işe alınma", "toplu işçi çıkarma", "teşkilatlanma" ve "MİDS Sisteminin yenilenmesi için çalışma yapılması"nı içeren 5 madde Türk Metal Sendikasının teklif ettiği haliyle kabul edildi.

Böylece müzakereler boyunca anlaşılan toplam madde sayısı 52'ye yükselirken, bir sonraki toplantının 22 Kasım'da yine MESS'in İstanbul Ofisinde yapılması kararlaştırdı.