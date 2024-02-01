MIXX Awards Türkiye jürisi belirlendi

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu sene 14’üncüsü düzenlenen MIXX Awards Türkiye yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. 5 Şubat’a kadar başvuruların yapılabileceği 14. MIXX Awards Türkiye ödülleri, 15 Nisan tarihinde düzenlenecek tören ile sahiplerine verilecek.

Ödüle başvuran çalışmalar 7-8 Mart tarihlerinde Hype Ajans Başkanı Sarper Danış’ın başkanlığında reklam sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluşan 20 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. 14. MIXX Awards Türkiye jürisinde Arman Acar (.uad, Unite.ad Kurucu Ortak), Aytek Açık (Onedio Chief Sales Officer), Burcu Vural (Versuni, Digital Activation Lead Turkey), Cem Eroğlu (Adform Türkiye&MEA&Orta Asya Ülke Müdürü), Cenk Gümüşcüoğlu (Karbonat Kurucu Ortak ve Ajans Başkanı), Ekin İlyasoğlu (Logaritma Yönetici Ortak), Elif Müftüoğu (TAB Gıda Pazarlama Müdürü), Emir Yılgör (Hepsiburada Senior Media and MaaS Manager), Dr. Ezgi Akpınar Uysal (Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Hande Çeviköz Doğru (Alaaddin Ajans Başkan Yardımcısı & Yönetici Kreatif Direktör), Kaan Han (Demirören Medya – (Kanal D, Teve 2 ve Dijital) Reklam Satış Başkan Yardımcısı), Kutsal Bayraktar (Havas İstanbul Kreatif Direktör), Merve Naz Atmaca Özdurak (Blutv CMO), Nurçin Koçoğlu (Boyner Büyük Mağazacılık, Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı), Oktay Kalem (Yapı Kredi Dijital Pazarlama ve Satış Direktörü), Özlem Ergazi (GroupM Türkiye Chief GMS Officer), Seçil Göker Aycan (Allianz Digital Sales and Marketing Group Head), Taylan Koru (Universal McCann Genel Müdür), Zeynep Özenç Göçer (adXclusive Kurucu & Ajans Başkanı ) bulunuyor.

Kategori sayısı 28’e yükseltildi

Bu sene gelişen formatlar ve kullanımlar dikkate alınarak kategori sayısı 28’e yükseltildi. CTV veya Addressable TV, Perakende Medya, Sürdürülebilirlik Kampanyaları, Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılık ve Genç MIXX yeni eklenen kategoriler oldu. Ayrıca bu seneye özel “Cumhuriyetin 100. Yılı” kategorisinde de ödüller verilecek.

sahibinden.com’un Platin, Arçelik’in Başarı, sozcu.com.tr’nin Lider Sponsor olduğu 14. MIXX Awards Türkiye’ye, Digital Turbine, EssenceMediacom, Socialand ve Tooplay Kategori Sponsoru, Eti Mutluluk Sponsoru olarak destek veriyorlar. Admatic, Doğuş Yayın Grubu, Forward Medya, Havas İstanbul, mSixPartners, Unilever ve Wavemaker’ın Protokol Sponsoru olduğu 14. MIXX Awards Türkiye’ye sektör kuruluşları da katkıda bulunuyorlar.

Tanıtımların her sene olduğu gibi Karbonat tarafından yapıldığı yarışmanın Medya Destekçileri Brand Age ve Marketing Türkiye olurken, törenin eğlence destekçisi bu sene de Karnaval olacak.