Nükleer Sanayi Derneği Başkanlığı’na yeniden Alikaan Çiftçi seçildi

ANKARA (EKONOMİ) – Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Genel Kurulunda, Alikaan Çiftçi, yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Yönetim kurulunda başkan yardımcılıklarına Koray Yenigürbüz, Ömer Kaya, Gizem Özden, Antonie Bondoux ve Şevket Alacacı getirildi. Nesrin Sevimli Genel Sekreter olurken, Kaan Sümer, Mert Albayrak, Uğur Aytuna, Hasan Yeşiloğlu ve Barış Yağcı da üyelik görevini yürütecek.

Alikaan Çiftçi genel kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin nükleer hedefleriyle uyumlu çalışmalar yürüteceklerini vurgulayarak, “Nükleer sanayi dünyada enerjiden gıdaya, tıptan havacılığa, uzay çalışmalarına kadar çok farklı alanlarda büyümeye devam ediyor. Nükleer enerji ise bugün dünyada enerji sorunlarının bir çözümü olarak hükümetlerin programlarında yer alıyor” dedi.

Dünyada, 31 ülkede faaliyet gösteren 412 nükleer güç reaktörün, 370 gigawatt'ın üzerinde kurulu kapasiteye sahip ve dünyanın toplam elektriğinin neredeyse yüzde 10’unu ürettiğini vurgulayan Alikaan Çiftçi, bu üretim miktarının düşük karbon arzının dörtte biri düzeyinde olduğunu hatırlattı.

Dünyada, nükleer santral projeleri yanında, küçük nükleer reaktörlere yönelik yoğun çalışmalar da bulunduğunu kaydeden Alikaan Çiftçi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun yüksek senaryo tahminine göre, nükleer elektrik üretim kapasitesi, 2050 yılına kadar iki katından fazla artacak. Bu kapsamda hem Türkiye’nin büyüyen nükleer hedefleri hem de dünyadaki bu tablo nedeniyle biz nükleer sanayiciler olarak rolümüzü ve etkinliğimizi güçlendireceğiz. Ortadoğu ve Afrika’da yeni nükleer santral projelerinde Türk şirketlerinin imzası olsun istiyoruz. İlk nükleer santralimiz Akkuyu NGS, Türkiye’nin karbonsuz sanayiye ulaşmasında ilk ve örnek projedir. Akkuyu ile Türk firmaları nükleer enerji sektöründe hem inşaat yapımı hem de malzeme üretimi konusunda büyük deneyim ve know-how kazanmaya devam ediyor. Türk nükleer sanayiciler, yeni projelere, dünyaya açılmaya hazır” diye konuştu.

Nükleer Sanayi Derneği’nin sektörün gelişimi için yoğun çaba harcadığını, Dünya Nükleer Birliği yanında başka kuruluşlara da üye olduklarını vurgulayan Alikaan Çiftçi, “Türk nükleer iş dünyası dünyada da tanınmaya başladı. Bu hem bizler için hem de Türkiye için önemli. Nükleer sektörde çalışan diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Türk sanayisinin nükleer enerji sektöründe daha aktif olması için proje, etkinliklerimizin sayısını artıracağız.” Değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, sektörün ve teknolojinin gelişmesine katkı vermek için, uluslararası kuruluş ve ülkelerdeki muhataplarıyla işbirliği mutabakatları imzalamayı sürdüreceklerini, gençlerin sektöre kazandırılması için projeler yürüteceklerini vurguladı.