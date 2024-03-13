RVD Başkanı Ahmet Pura güven tazeledi
Reklamverenler Derneği (RVD) genel kurulunu gerçekleştirdi. Geniş katılımla düzenlenen toplantıda mevcut başkan Ahmet Pura, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Reklamverenler Derneği’nin (RVD) 18. Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2024 tarihinde Dedeman İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, RVD çatısı altında 2008 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan ve sonrasında yedi dönem Başkanlık görevini üstlenen Ahmet Pura’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi. Başta Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, REPİD’in kuruluşu gibi son dönemde hayata geçirilen sektörümüze yön veren birçok önemli projeye liderlik eden Pura’ya, daima doğru yönü göstermesinden esinlenilerek bir pusula da armağan edildi.
Toplantıda yaptığı konuşmasında tüm üyelere güven ve destekleri için teşekkür eden Pura, “2010 yılında Reklamverenler Derneği Etiler’deki ofisinden Türkiye’ye ve Dünyaya açılan, kapsayıcı bir dernek olacak demiştik, şimdi ‘Sektörel Üretim Merkezi’ diye adlandırdığımız yüksek temsile ulaştık. 7 dönem beraberce ürettik ve bugün, tüm paydaşlarımızla sektörümüzü mükemmel bir konuma getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sekizinci dönemin de çok verimli geçeceğine inanıyorum. Ayrıca seçilmiş temsilcilerin %60’ının kadınlardan oluşması bize ayrı bir güç veriyor.” dedi.
18. Genel Kurul’da seçilen ve Mart 2026 tarihine kadar görev yapacak RVD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ise şunlardan oluştu:
Yönetim Kurulu
Colgate Palmolive A.Ş. /Ahmet Pura (Başkan)
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San ve Tic. A.Ş. / Ayşen Akalın (Başkan Yardımcısı)
Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. / Yeşim Koçyiğit (Başkan Yardımcısı)
Koroplast A.Ş. / Gülsün Mersin (Genel Sekreter)
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. / Onur Yaprak (Sayman)
Ülker Bisküvi Sanayi A. Ş. / Mehmet Uçan
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. / Ali Fuat Orhonoğlu
Akbank T.A.Ş / Beril Alakoç
Coca-Cola A.Ş. / Venüs Özdemir
Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş / Zeynep Sungu
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. / Derya Coşkun
Türk Telekomünikasyon A.Ş. / Zeynep Özden
Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. / Tuna Demiralp
Hayat Kimya Sanayi A.Ş. / Aysel Aydın
Loreal Türkiye A.Ş. / Sinem Sandıkçı Gökçen
Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. / Yeşim İpek
Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Aynur Keskin Karaderi
Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Ebru Üstün Utku
Hepsiburada D-Market A. Ş. / Onur Gargılı
Sahibinden Bilgi Tek. Paz. Tic. A.Ş. / Nazım Erdoğan
Denetleme Kurulu
Sütaş Süt Ürünleri A. Ş. / Ergun Ermutlu
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. / Yasemin Gürleroğlu
Opet Petrolcülük A.Ş / Rıdvan Uçar
Tat Gıda San. A.Ş. / Esra Süzme
Haleon / Gülden Duykan Kankotan
Alternatif Bank A.Ş. / Levent Ulusoy
Disiplin Kurulu
Lipton Gıda ve Çay San. ve Tic. A.Ş. / İdil Ziyaoğlu Alpaslan
Penti Giyim Tic. A.Ş. / Gizem Burcu Bağcı
Danone Tikveşli A.Ş. / Özge Gülşen Kösem
Upfield Turkey A.Ş. / Deniz Kalafat Uysal
Arçelik Pazarlama A.Ş / Mehmet Tüfekçi
Avon A.Ş. / Sinem Bakır Bezal