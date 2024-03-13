RVD Başkanı Ahmet Pura güven tazeledi

Reklamverenler Derneği’nin (RVD) 18. Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2024 tarihinde Dedeman İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, RVD çatısı altında 2008 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan ve sonrasında yedi dönem Başkanlık görevini üstlenen Ahmet Pura’ya bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi. Başta Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, REPİD’in kuruluşu gibi son dönemde hayata geçirilen sektörümüze yön veren birçok önemli projeye liderlik eden Pura’ya, daima doğru yönü göstermesinden esinlenilerek bir pusula da armağan edildi.

Toplantıda yaptığı konuşmasında tüm üyelere güven ve destekleri için teşekkür eden Pura, “2010 yılında Reklamverenler Derneği Etiler’deki ofisinden Türkiye’ye ve Dünyaya açılan, kapsayıcı bir dernek olacak demiştik, şimdi ‘Sektörel Üretim Merkezi’ diye adlandırdığımız yüksek temsile ulaştık. 7 dönem beraberce ürettik ve bugün, tüm paydaşlarımızla sektörümüzü mükemmel bir konuma getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sekizinci dönemin de çok verimli geçeceğine inanıyorum. Ayrıca seçilmiş temsilcilerin %60’ının kadınlardan oluşması bize ayrı bir güç veriyor.” dedi.

18. Genel Kurul’da seçilen ve Mart 2026 tarihine kadar görev yapacak RVD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ise şunlardan oluştu:

Yönetim Kurulu

Colgate Palmolive A.Ş. /Ahmet Pura (Başkan)

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San ve Tic. A.Ş. / Ayşen Akalın (Başkan Yardımcısı)

Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. / Yeşim Koçyiğit (Başkan Yardımcısı)

Koroplast A.Ş. / Gülsün Mersin (Genel Sekreter)

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. / Onur Yaprak (Sayman)

Ülker Bisküvi Sanayi A. Ş. / Mehmet Uçan

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. / Ali Fuat Orhonoğlu

Akbank T.A.Ş / Beril Alakoç

Coca-Cola A.Ş. / Venüs Özdemir

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş / Zeynep Sungu

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. / Derya Coşkun

Türk Telekomünikasyon A.Ş. / Zeynep Özden

Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. / Tuna Demiralp

Hayat Kimya Sanayi A.Ş. / Aysel Aydın

Loreal Türkiye A.Ş. / Sinem Sandıkçı Gökçen

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. / Yeşim İpek

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Aynur Keskin Karaderi

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Ebru Üstün Utku

Hepsiburada D-Market A. Ş. / Onur Gargılı

Sahibinden Bilgi Tek. Paz. Tic. A.Ş. / Nazım Erdoğan

Denetleme Kurulu

Sütaş Süt Ürünleri A. Ş. / Ergun Ermutlu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. / Yasemin Gürleroğlu

Opet Petrolcülük A.Ş / Rıdvan Uçar

Tat Gıda San. A.Ş. / Esra Süzme

Haleon / Gülden Duykan Kankotan

Alternatif Bank A.Ş. / Levent Ulusoy

Disiplin Kurulu

Lipton Gıda ve Çay San. ve Tic. A.Ş. / İdil Ziyaoğlu Alpaslan

Penti Giyim Tic. A.Ş. / Gizem Burcu Bağcı

Danone Tikveşli A.Ş. / Özge Gülşen Kösem

Upfield Turkey A.Ş. / Deniz Kalafat Uysal

Arçelik Pazarlama A.Ş / Mehmet Tüfekçi

Avon A.Ş. / Sinem Bakır Bezal