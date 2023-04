Ah ile, vah ile geçti bu ömür…

Bugün size yaklaşan seçimlere ilişkin kısa bir ara raporu vereceğim. Bunu yapmadan iki konuya açıklık getireyim: Birincisi, bunlar bugünün verilerinin ışığında yapılmış yorumlardır ve malumunuz; “siyasette yirmi dört saat (bile)bazen çok uzun bir süredir”. İkincisi, bizim rejim ve seçim sistemimiz dahilinde bakıldığında küçük değişimler bile büyük farklar çıkarabiliyor. Özellikle de parlamento aritmetiği söz konusu olduğunda.

Başlayalım…

İlkin, muhtemeldir ki parlamentoda iki ana ittifakın, Millet ve Cumhur, ikisi de basit çoğunluğa ulaşamayacak. Ancak, Muharrem İnce’nin Memleket Partisinin oyları barajın hemen altında kalırsa bu denge Cumhur İttifakı lehine bozulabilir. Barajın az üzerine çıktığı takdirde de, daha az olasılıkla da olsa, ucu ucuna bu sonuca yol açabilir Sayın Muharrem İnce’nin Partisi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyse çok büyük olasılıkla ikinci tura kalacak. İlk turda biterse Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimali daha yüksek görünüyor. İkinci tura kalan bir seçimdeyse, steril şekilde, sanki bu seçimler uzay boşluğunda yapılacakmış gibi, adayları eşleştirip oy saymanın pek bir anlamı yok. Zira, ikinci tur en azından parlamento aritmetiği ortaya çıktıktan sonra yapılacak. Üstelik her şeye açık bir on dört günlük süreden sonra. Yani her şeye gebe, ve uzun mu uzun, on dört tane yirmi dört saat…

Burada da Sayın İnce’nin etkisi önemli. Öncelikle şunu belirtmek lazım. İnce’nin seçmen profiline baktığınız zaman o seçime girmeseydi de, düşük olasılıkla da olsa, ikinci tur ihtimali bulunmaktaydı. Ancak, onun varlığı bu ihtimali neredeyse bir kesinliğe dönüştürdü. Fakat kesin olan İnce’nin iddia ettiği gibi ikinci tura kalacak aday olmadığı. Bu durum niyeti ne olursa olsun onu muhalefet açısından “bir bölen” haline getiriyor. Denilebilir ki, İnce’nin de adaylık hakkı var. Bu doğrudur. Fakat defaten “CHP’li” ve “CHP’nin çekirdekten gelmiş” evladı olduğunu vurgulayarak oluşturduğu persona bu konuda onu ister istemez muhalefet seçmeninin büyük kısmı bakımından tutarsızlık noktasında mahkûm ediyor. Bu konum İnce’nin adaylığının 1994 İstanbul Mahalli seçimleriyle, Partisinin de 2002’nin Genç Partisiyle mukayesesini de kaçınılmaz kılıyor. En azından son yirmi yılda stratejik oy verme pratiği bakımından doktora sahibi olmuş muhalefet seçmeni açısından konu böyle.

Ayrıca, normatif yargıların ötesinde, seçimler Millet Partisi sayesinde Cumhur İttifakının parlamento çoğunluğunu elde ettiği veya ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybettiği, yada bu iki senaryonun birlikte gerçekleştiği, biçimde neticelenirse bu yukarıda bahsettiğim değerlendirmeler İnce ve Partisine kuvvetle musallat olacaktır. Kuvvetle muhtemeldir ki bu İnce’nin ve Partisi’nin müstakil biçimde alabileceği oy oranının en yüksek seviyesine bu seçimde ulaşması anlamına gelecektir. Böyle olursa siyaset bundan sonrasında onlar açısından pek de sürdürülebilir olmaz. Yani, İnce ve Partisi için “hayat bir gün, o da bugün” olabilir…

Bu seçim özelinde Sayın İnce ve Millet Partisi açısından iyi haber şu. Seçmen kitlesi, özellikle de ilk defa oy verecek seçmenden aldıkları destek, bu seçimde söz konusu argümanlara pek aldırmıyor gibi. Bu protest oylar siyasetin çözüm üretme kapasitesine inanmıyor. İnce’nin bir iktidar programının veya kadrosunun olmaması umurlarında değil. Hatta, İnce bir programın klasik formatında, vaatlerle, ortaya çıksa ona oy bile vermeyebilirlerdi. Onlar her iki kanadıyla da müesses siyasette kendi ifadelerini, umutlarını görmüyor. Bugün durakları İnce. Eğer müesses siyaset onlara bir umut sunmaz, çözüm kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamazsa, yarın sayıları da artarak başka bir durağa gidebilirler. Bunun üzerine, her iki kanatta da azımsanmayacak sayıda mevcut, hayal kırıklığına uğramışları eklersek ortaya bir profil çıkıyor.

Peki, İnce ve Partisi açısından bu tespitler doğruysa neden kendisini seçimlerin ikinci turunda; “Adama kazandırdım” diyecek kişi pozisyonuna düşürüyor? Üstelik, muhalif seçmeni bir yana bırakalım, iktidar seçmeninin yarısına yakın bölümü dahi İnce’nin adaylığının, ve Millet Partisi’nin, Cumhur İttifakı açısından “faydalı” olduğunu düşünürken… Öfke, hesaplaşma duygusu, yanlış değerlendirme veya ne?

Nedense yukarıdaki dinamikler aklıma çocukluğumun bir şarkısının sözlerini getiriyor. Ne dedirtiyordu Ülkü Aker, Zafer Dilek’in melodisine: “Ah ile, vah ile geçti bu ömrüm”.

İşte fotoğraf kabaca böyle. Filmiyse hep birlikte seyredeceğiz, aslında oylarımızla biz çevireceğiz. Neticede seçim de film de bitecek. Ve filmin sonunda jenerik müziğini de yine beraber dinleyeceğiz…