Akıllı hareket

Stellantis, Tavares sonrası tüm yönetim kadrolarını değiştirse de uzun yıllardır geliştirilen projelerini, gecikmeler yaşansa da teker teker gerçekleştirmeye devam ediyor. Örneğin; önceden söz verildiği gibi tüm İtalyan fabrikalarını faaliyette tutuyor ve hatta İtalya iç pazarı için 2 milyar Euro yatırımını durdurmuyor. Cassino fabrikasının üç büyük hacimli model üretmeye hazırlanması, yeni nesil Alfa Romeo Stelvio ve 2026 Giulia spor sedanının yerine geçecek modeller gibi...

PSA ve FCA birleşmesiyle sanki patron Fransa tarafıymış gibi görünse de şimdi dizginleri eline alan asıl Başkan John Elkann, İtalya’nın önemini yeniden hatırlatıyor…

Öncelikle Slovakya’daki Trnava fabrikasında devreye giren STLA Smart Car platformunun 2028'den itibaren güney İtalya'daki Pomigliano d'Arco fabrikasında da en az iki küçük model üretmek üzere kullanılacağı duyurulmuştu. 45 yıl önce Giorgetto Giugiaro’nun tasarladığı ilk neslinden bu yana defalarca yeniden yorumlanan ve İtalya otomobil tarihinin ayrılmaz bir parçası haline gelen mevcut en ekonomik Fiat modeli A-segmenti 3,68 metrelik klasik Panda ve dolu donanımlısı Pandina, 2030'a kadar bu tesiste üretilmeye devam edecek ve ardından yeni nesil bir modelle değiştirilecek. Fakat, STLA Smart Car platformunun üçüncü modeli olarak minik Panda’nın Grande şeklinin üretimine İtalya dışında Sırbistan Kragujevak Fiat fabrikasında başlandı.

Çinli otomobil üreticilerinin özelikle EV'leri ucuza satabilmeleri, daha düşük maliyetleri ve daha verimli stratejileri, Avrupalıları yenilik yapmakta yavaş gösterirken; Citroen yeni C3’ler ve Opel Frontera’nın ardından bu hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu “Akıllı Otomobil” multi-enerji platformunun 3,99 metrelik en küçüğünü ve 20 bin Euro’nun altına inerek en ekonomik fiyatlısını Grande Panda ismiyle sahneye çıkaran Fiat, İtalyan markanın yeni yükselişiyle paralel Çinlilere karşı adeta “ben de varım” diyor.

Çoğu analizlerde görünmese de; 3,5 ila 4 metre arası uzunlukta otomobil tercih eden 5 milyon müşteri var!.. Dacia Sandero’nun Avrupa şampiyonu olduğu bu segmentte, Hyundai Inster ile Renault da R5 ve R4 ile heyecanı yükseltiyor… Fiat, asıl uzmanı olduğu bu küçük otomobiller alanında kendini hatırlatmak istiyor… Üstelik 100 kW DC hızlı şarj ile 27 dakikada %20-%80 şarj imkânına sahip tam elektriklisinin yanında Mild Hybrid şeklinde 6 ileri eDCT şanzıman ile %100 elektrikli kalkış e-launch, düşük hızda elektrikli sürüş e-creeping/e-queueing ve enerji geri kazanımı gibi rakiplerinden eksiği olmayan tekniğe sahip olarak… PXL LED farlar, geri dönüştürülmüş detayları, 361 lt bagaj, 13 lt iç saklama alanı, 10” dijital gösterge paneli, 10,25” multimedya ekranı gibi B-segmenti için zengin sayılabilecek donanım kozları sunarak…

Fiat’ın Polonya Tychy fabrikasında üretilen 500, 600, Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior ve hatta Leapmotor T03 gibi İtalya dışı operasyonu, çok güçlü olduğu Meksika ve Brezilya’daki 600 bine yakın üretimini hesaba katarsak, aslında 1,26 milyon adet ile Stellantis’in 14 markası arasında en güçlü logonun yine Fiat olduğunu görüyoruz. Ticarileri hariç APAC’ta 9 bin ve ABD’de 13 bin gibi çok düşük adetlerinin yanında Orta Doğu ve Afrika’da 219 bin, Avrupa’da 442 bin Fiat satılıyor.

RAM, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Abarth ve Lancia markalarının Stellantis’e Fiat’ın liderliğindeki FCA grubundan katıldıklarını, PSA tarafından ise Peugeot liderliğindeki Citroen, DS, Vauxhall ve Opel’in katıldığını unutmamalıyız. Yani böyle “akıllı” bir yenilik ve ana akım müşterilerin isteyebileceği tüm özellikleri çok eğlenceli bir tasarımla sunmayı “akıl eden” ve “zor durumda” diye yüzeysel eleştirilen Fiat, çok iyi bildiği küçük otomobil işiyle yine “Grande” olacak… 4x4’ü bile geliştirilen Grande Panda’nın yakın gelecekte göreceğimiz diğer modellerin en küçüğü olduğunu, Tofaş’a da Egea’nın yerine bu serinin belki Mega versiyonunun alınacağını tahmin edebiliyoruz…