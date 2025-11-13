Amerikalılar Suriye'ye yerleşirken...

ABD'nin İsrail ile birlikte yürüttüğü, Ortadoğu'yu "ehlileştirme" planında kritik bir merhale daha katedildi.

Şam'ı kontrol eden HTŞ lideri Colani'nin (şimdi anıldığı adıyla Ahmet El Şara) Washington ziyaretinden önemli sonuçlar çıktı;

- Suriye İsrail ile ateşkes anlaşmasına bir adım daha yaklaştı. Anlaşmanın bu yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

- Suriye resmen IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonuna girdi. Bir dönem IŞİD içinde yer alan Colani/Ahmet El Şara ve silahlı militanlarını, şimdi IŞİD'i bitirmek için kullanacak Washington yönetimi.

- Şara'nın Beyaz Saray görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye özel Temsilcisi Barrack da Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden, PKK terör örgütünün uzantısı PYD-YPG'nin başındaki Mazlum Abdi ile telefonla görüştü. Abdi, yaptığı açıklamada, "şahane bir görüşme yaptıklarını" söyledi. PYD-YPG'nin "şahane" diye nitelediği bir görüşmenin, Türkiye'nin pek hayrına olmayacağı ortada. Ayrıntılar, Şara'nın Suriye'ye dönüşünde, HTŞ ile PYD-YPG'nin oturacağı masada şekillenecek. Ancak beklenti, PYD-YPG unsurlarının Suriye'nin yeni kurulan ulusal ordusu içinde "eritilmesi" yerine, bir bütün olarak korunması gibi duruyor.

- ABD, Esad döneminde Suriye'ye sadece PYD-YPG üzerinden, sınırlı şekilde girebilmişti. Şimdi Şara döneminde, Suriye'nin "kalbine" askeri olarak yerleşiyor. Suriye'nin Başkenti'ne tepeden bakan yaklaşık 20 km uzaklıktaki Hermon Dağı'nda İsrail askerleri, 15 km ilerisindeki Mezze üssüne ise Amerikan askerleri yerleşiyor.

- Trump'ın "nadir mineral" ilgisinden Suriye de nasibini almış görünüyor. Henüz resmen doğrulanmasa da, Halep yakınlarındaki nadir mineral madenlerinin işletme hakkının ABD'ye verildiğine ilişkin haberler yayınlanmaya başlandı uluslararası basında.

Trump'ın "meşruiyet" dağıtımından Şara da nasibini aldı

Elbette Beyaz Saray'daki görüşmeden Şara'nın "kazançları" da oldu;

- Yakın zamana kadar ABD'nin "en çok aranan teröristler" listesinde yer alan Colani-El Şara, Trump'ın uluslararası alanda dağıtmakta olduğu "meşruiyetten" nasibini aldı, Beyaz Saray'a "arka kapıdan" alınmış, Trump'ın yanında ayakta poz verdirilmiş de olsa, "Suriye Devlet Başkanı" olarak ağırlandı.

- ABD, Suriye'ye tek taraflı olarak kendisinin koyduğu "Sezar yaptırımlarını", yine kendisi kaldırarak, Şara'ya "iyilik etmiş" oldu.

Beyaz Saray görüşmelerindeki kritik Rusya ayrıntısı

Ancak ABD Hazine Bakanlığı'nın Sezar yaptırımlarına ilişkin açıklamasında kritik bir ayrıntı var. Bakanlık Sezar yaptırımlarının 180 gün süreyle askıya alındığını duyurdu ama bu karardan Suriye'nin Rusya ve İran ile olan ticaretinin "kapsam dışı tutulduğunu" vurguladı.

Yine kritik bir "Rusya ayrıntısı" ise, Beyaz Saray'daki Şara-Trump görüşmesine davet edilen Hakan Fidan'ın Washington temaslarına ilişkin geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamasında, Trump'ın tüm NATO müttefiklerine yaptığı "Rus enerji ürünlerini satın almayı durdurma" çağrısına atıf var. "Tüm Rus enerji ürünleri" ifadesi ilginç; belli ki Amerikalılar sadece doğalgaz ve petrol değil, nükleer enerji konusunda da bastırıyorlar.

Enerji Bakanı Albayrak'ın nükleer projeler için birdenbire ortaya çıkan Kanada ilgisi bununla ilgili olmalı...