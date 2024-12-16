“Amiral gemimiz, girişimcilik iştahımız”

Veventures Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, “Başarılı girişimciliğin sırrı, işinizi severek yapmanızda yatıyor. Bir girişimci, problem çözme becerilerini sevmeden geliştiremez. Bizim amiral gemimiz, aslında girişimcilik iştahımız” diyor.

Veventures Holding, Türkiye merkezli, uluslararası bir şirketler grubu. 2011 yılında finans kurumlarına bilişim ve danışmanlık hizmeti ile başlayan yolculuk, 2021 itibariyle Veventures Şirketler Topluluğu çatısı altında bilişim, danışmanlık, fintech, elektronik para ve ödeme hizmetleri, enerji, denizcilik, mühendislik ve tarım alanlarında yaygınlaşıyor. 2023 yılında ise tüm şirketler Veventures Holding bünyesinde toplanıyor.

Veventures Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, Sabancı Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, Middlesex Üniversitesi’nde Finansal Yönetim üzerine yüksek lisans yapmış ve iş hayatına atıldığı ilk günden itibaren “fark yaratmaya” odaklanmış. Dünyanın birçok ülkesinde bankalardan enerji santrallerine, devlet kuruluşlarından son kullanıcılara çeşitli alanlarda hizmet veren Holding, bulunduğu sektörlere çeşitlilik ve yenilik katmayı hedefliyor.

Yatırım yapma konusundaki vizyonunu, özellikle teknoloji, enerji ve ödeme sistemleri gibi yenilikçi alanlarda geliştiren Nedim Vural, “İş dünyasında başarılı olmanın sadece finansal kazançla ilgili olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda, topluma ve çevreye katkı sağlamak da önemli bir görevimiz” diyor.

Uluslararası pazarlarda edindiği deneyimlerle, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamayı hedefleyen Nedim Vural, her zaman yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellemesine odaklanıyor. Gelecek dönemde de teknolojik dönüşümü destekleyecek yatırımlar yapmayı planlayan Vural, genç girişimcilere de her zaman destek olmayı amaçlıyor. “Bizim amiral gemimiz, aslında girişimcilik iştahımız” diyen Nedim Vural’ın yorumları şöyle:

Türk mühendisliği uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlıyor

“Finans kurumlarına bilişim ve danışmanlık hizmeti ile başlayan yolculuğumuz, 2017’de bilişim teknolojileri ile genişledi. Bugün Türkiye’de 13-14 yakın aracı kurum ve banka ile çalışıyoruz, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve yazılım çözümleri sunuyoruz. Şirketin kurulum süreci ilerledikçe sermaye artışıyla birlikte çeşitlenmeye karar verdik. 2019’da enerji sektörüne girdik ve ilk başta enerji santrallerinin ve gemilerin motorlarına bakım yapmaya başladık. Türkiye’deki doğalgaz çevrim santrallerinin bakımını yapıyorduk. O dönemde Özbekistan’a satılan bir santralin bakımını üstlendik. Bu projemiz, bizi yurtdışına taşıdı. Bugün dört kıtada 160-170 çalışanımızla iş yapıyoruz. Nijerya’da kurduğumuz bir santrali işletmek üzere de faaliyet göstermeye başladık. Arnavutluk’ta yeni bir işletme projesi gündemde. Tüm bu süreçlerde, Türk mühendisliğinin uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağladığını gördük. Finlandiya’nın büyük motor üreticisi Wartsila ile yapılan anlaşma, bu vizyonu pekiştirdi. 2020’de başladığımız finansal teknoloji alanındaki yatırım ise 2022’de lisans aldı ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan lisanslı bir elektronik ödeme hizmeti şirketine sahibiz. 2023’te faaliyete geçen elektronik ödeme şirketimiz şu an sektörde ilk 20’de.”

Hızlı büyümemizin nedeni yatırım yapma iştahımız

“İş dünyasındaki yolculuğumuz; bilişim, teknoloji, enerji ve finansal teknoloji alanlarında gelişen bir hikâye oldu. Her alanda büyük bir ilerleme kaydettik ve uluslararası alanda da kendimize sağlam bir yer edinmeye başladık. Büyümemizin temeli yalnızca hacimsel değil, aynı zamanda özel projelerden de geliyor. Örneğin, taksicilere özel ödeme sistemleri gibi terzi işi çözümlerle müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamalar yaptık. Hızlı büyümemizin bir diğer nedeni de yatırım yapma iştahımız. Sadece finansal hizmetlerle kalmayıp, inşaat ve gemi sektörüne de adım attık. Deniz yolu taşımacılığının küresel ticaret yapan markaların coğrafyalarını genişletmesinde önemli bir rolü var. Geçtiğimiz yıl Orient Ship Management ile stratejik bir ortaklık kurarak ilk gemi yatırımımızı Rotterdam Trader’ı satın alarak gerçekleştirmiştik. Sonuçlarından memnun kaldığımız iş modelimiz sonucunda ikinci gemimiz bugünkü adıyla Harrison’u, yeni adıyla Atlas Trader’ı filomuza kattık. Filomuza katılan yeni gemimizle birlikte taşıma kapasitemiz 30 bin tona ulaşmış oldu.”

Teknoloji, yeşil enerji ve sosyal fayda odaklı girişimler daha fazla önem kazanacak

“Türkiye’de girişimcilik sektörü hızla gelişmiş olsa da, Avrupa’nın gerisinde kalmaya devam ediyor. Girişimlerin finansal erişim zorlukları ve hızlı büyüme için gereken sermayenin temin edilememesi gibi sorunlar, başarılı projelerin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Gelecekte başarılı olabilmek için girişimcilerin sürdürülebilir projelere odaklanmaları ve uzun vadeli yatırımlar yapmaları gerekiyor. Özellikle teknoloji, yeşil enerji ve sosyal fayda odaklı girişimler gelecekte daha fazla önem kazanacak. Türkiye’nin ekonomik belirsizliklerinden korunmak için girişim şirketlerinin farklı alanlara yayılmaları da önem taşıyor. Biz; teknoloji, enerji ve finans gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek risklerimizi önemli ölçüde dağıttık. Bu çeşitlilik, şirketin daha sağlam bir pozisyon almasına yardımcı oluyor. Başarılı girişimciliğin sırrı, işinizi severek yapmanızda yatıyor. Sevmeden bu işin zorluklarıyla başa çıkmak çok zor. Bir girişimci, problem çözme becerilerini sevmeden geliştiremez. Diğer bir tavsiyem ise mikro yönetimin önemine dikkat edilmesi. Normalde kurumsallaşma sürecinde pek önerilmez ama ben, şirketin her alanına hakim olmayı, her zorluğu anlayacak kadar işin içinde olmayı çok önemsedim. Bizim amiral gemimiz, aslında girişimcilik iştahımız.”

Kendi hastane zincirimizi kurmayı hedefliyorum

“Şirketimizin büyüme sürecinde başlangıçta bir holding yapımız yoktu. Ancak işler büyüdükçe, operasyonel hizmetler sağlayan bir holding yapısına dönüştük. Bu süreçte, şirketler arasında sağladığımız işbirlikleriyle aslında bir holding yapısı kurduğumuzu fark ettik. Ekonomik şartlar zorlayıcı olsa da, şirketimizi kredi kullanmadan büyütmeyi başardık. Gelecekte sağlık sektörüne yatırım yapmayı ciddi şekilde düşünüyoruz. Kendi hastane zincirimizi kurmayı hedefliyorum. Bunun için doğru insanları işe alarak sektördeki bilgi ve deneyimimizi artırmayı planlıyorum. Ayrıca, şirketimizi halka açmayı da düşünüyoruz, ancak bunun için kurumsal yapımızı güçlendirmemiz gerektiğinin farkındayım. Özetle, şirketimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmek, yeni sektörlere yatırım yapmak ve doğru işbirlikleriyle güçlenmek istiyorum.”

Sürdürülebilirlik herkesin odak alanı

“Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik, son dönemde girişimcilerin ve yatırımcıların en çok odaklandığı konular arasında yer alıyor. Biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, ancak şu an için yeşil teknolojilere yönelik çok iddialı projelerimiz yok. Yine de, yatırımlarımızda sürdürülebilirliği göz önünde bulunduruyoruz ve bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle doğal gaz santrallerindeki faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında, sosyal fayda sağlayan projelere de destek veriyoruz. Son dönemde özellikle eğitim ve çocuklara yönelik projelere katkı sağlıyoruz.”