"Hedefimiz sürdürülebilir müteahhitlik hizmetlerinde ülkemizde öncü olmak"

Dünyanın en zorlu coğrafyalarında Türk müteahhitlik sektörünü temsil eden Rönesans, 2015 yılında satın aldığı 150 yıllık inşaat şirketi Ballast Nedam’ı eski parlak günlerine döndürdü. Sürdürülebilir inşaat çözümlerinde sektörün en önemli markalarından biri olan ve toplam proje portföyü yaklaşık 2024 sonunda 33 milyar Euro’ya ulaşan Ballast Nedam’ın Rönesans cirosu içerisindeki payı ise yüzde 40’a yükseldi.

Rönesans Holding, 2015 yılında satın aldığı Ballast Nedam ile başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın kalbinde sürdürülebilir bir dünya için önemli adımlara imza atıyorlar.

Rönesans’ın, bir Avrupalı ile Hollanda’nın sular altında kalmasına engel olmak... Ülkenin yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına merhem yapılması ile birlikte katlı, daha nitelikli bir ülke ve daha ekonomik çözümler sunmak... Karasal rüzgar türbinlerini su üzerinde inşa etmek... Ballast Nedam’ın fark yaratan işlerinden olmuşlar.

Rönesans’ın armada yer aldığı Avrupa’nın en ikonik stadyumlarından Johan Cruijff Arena’yı yakın geçmişte sürdürülebilir çözümlerle yenileyen Ballast Nedam, şimdi de Lüksemburg’ta yer alan Avrupa Yatırım Bankası’nın genel merkezinin genişletilmesi projesini üstlenerek, Avrupa’nın finans merkezi başkentinin birbirine bağlanmasına hazırlanıyor.

Ballast Nedam’ı üç yılda elde eden bir şirket haline getirdi

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Rönesans Holding’in, dünyanın en büyük ve sürdürülebilir müteahhitlerinden birinin yıllardır kurulduğunu ifade ederken, şirketin faaliyetlerini Avrupa’ya genişletme vizyonunun oldukça eskiye dayandığını aktarıyor. Kayaalp’in yorumları yapıyor: “Dünyanın 30’dan fazla ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. EPC, Petrokimya, Termal, Endüstri, Enerji gibi çok uluslu ortaklıklarımız var. Ballast Nedam, kökleri 1570’li yıllara kadar uzanan çok eski bir inşaat şirketi, aynı zamanda Hollanda’nın da en büyük inşaat firmasıydı. Satın aldığımızda finansal olarak zor durumda olan bir şirketti. Biz, şirketin özeline dokunmadık, ama finansman kadrosunu Rönesans kadrosuyla tamamen transfer ettik. Ballast Nedam’daki kadroları koruyarak, şirketi yeniden yapılandırdık. Üç yılda kâr eder bir şirket haline getirdik. 2024 yılı itibarıyla Nedam’ın hem sürdürülebilirlik yaklaşımı hem de güçlü finansal performansıyla öne çıktığı bir yıl oldu. 1.2 milyar Euro’luk geliriyle Ballast Nedam, bugün Rönesans Holding’in yıllık cirosunun yaklaşık %40’ını oluşturuyor.”

“Türkiye'deki yatırımımıza 5 yıl içinde 12 milyar Euro'ya çıkaracağız”

“Bir Türk şirketi olarak, dünyanın en zorlu coğrafyalarında Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Kayaalp, “Gelecek teması için sürdürülebilirliğe yatırım yapıyoruz. Türkiye’de bu alana yaptığımız yatırımlar 40 milyar Euro’yu buluyor. Enerjide, yenilenebilir enerjide, hastane projelerinde, petrokimyada, sanayide ve altyapıda projeler üretmeye odaklandık” şeklinde konuştu.

Büyüklük coğrafyasına göre yurt dışına dağılım da eşittir. Asya, Avrupa ve Rusya’da faaliyet gösteriyoruz. Avrupa’da daha fazla olmasını istiyoruz. Türkiye’de de büyümek istiyoruz. Enerjide, yenilenebilir enerjide, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde, hastane projelerinde, petrokimyada, sanayide ve altyapı projelerinde çok sayıda projemiz var. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de 12 milyar Euro yatırım yapacağız. Bunun 5 milyar Euro’su hastane projelerine, geri kalanı ise diğer projelere ayrılacak. Türkiye’deki yatırımımızın toplam büyüklüğü 40 milyar Euro’yu buluyor.

Ceyhan PP projesi ile Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalacak

Ceyhan’da hayata geçirilecek 2 milyar dolarlık polipropilen üretim tesisi Polipropilen (PP) Üretim Tesisi ile Türkiye’nin petrokimya sektöründe dışa bağımlılığı azalacak. Ceyhan Polipropilen üretim tesisi, Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacak. Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin, teknolojik kapasitesi ve üretim gücü sayesinde hem Türkiye’nin ihtiyacını karşılaması hem de bölgedeki pazarlara ihracat yapması planlanıyor. 300 milyon dolarlık doğrudan katkı sağlayacak. Projenin EPC kapsamındaki mühendislik tedarik ve inşaat işlerini Ballast Nedam üstleniyor.

Yeni fırsatlar Ortadoğu ve Afrika’da ortaya çıktı

Rönesans Holding, stratejik büyüme hedeflerini Ortadoğu ve Afrika’ya da taşıyor. Bu bölgelerde de sürdürülebilirlik ve kârlı büyüme odaklı yeni yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu bölgelerde daha önceden de faaliyet gösterdiğini belirten şirket yetkilileri, bu yeni dönemde de daha çok fırsat yakalamayı ve daha çok büyümeyi hedefliyor.

Küresel ortaklıklarla güçlenen sürdürülebilirlik vizyonu

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını “Sadece kalite odaklı değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, dönüştürücü ve sosyal fayda yaratan projeler üretmeye odaklıyız” sözleri ile özetliyor.

“İklim krizinin önemi dünya için çok ciddi bir tehdit. Bu gelişmeleri her seviyede yabancı ortaklarla, fonlar, uluslararası finans kuruluşları ve global mevzuatlardaki ile yerel finans kurumlarla iş birliği yaparak çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz” diyen İpek Ilıcak Kayaalp’in yorumları şöyle: “Avrupa’da müşterilerimizin sürdürülebilirlik ile ilgili eğitimleri çok ileri düzeyde. Bizim de müşterilerimize odaklı bir yaklaşımımız var. Ballast Nedam projeleri, sürdürülebilirlik konusunda Rönesans’ın tüm Holding Yönetim Kurulumuz, İdari ve Proje birimlerinin temel hedefleriyle eşleşiyor. Avrupa’daki gelişmeleri hızla takip ederek diğer şirketlerimize yaygınlaştırma şansına sahibiz. Global bir oyuncu olarak, farklı müşterilerimize ve projeye kredi vermek için finansörlerin sürdürülebilirlik ile ilgili gerekli denetimleri bize karıştırıyor ve bunları hayata geçirmeye zorluyor. Biz, bu gereksinimleri karşılamak için gerekli standartları her bir projede hayata geçirerek diğer projelerimize ve faaliyetlerimize dönüştürüyoruz. Her bir ortağımızın beklentilerini karşılarken aynı zamanda şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejisini yaygın hale getiriyoruz.

ARTIK katı kuralları olan bir ülke yok. 2008’den beri Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulanıyor. 2016 yılından bu yana kredi verenler çok sıkı kurallar koyuyor. Dolayısıyla, her bir kurumun da sürdürülebilirlik yaklaşımını ve stratejisini benimsemesi ve uygulaması gerekiyor. Sürdürülebilirlik ile ilgili yatırımcıların beklentileri de sürekli artıyor. Bir yatırımcı olarak, bu durumun hem bizim için hem de diğer şirketler için önemli olduğunu söyleyebilirim.”

Ballast Nedam'dan yeni inşaat paradigması: Hızlı, akıllı ve yeşil

İnşaat, taahhüt ve gayrimenkul sektörlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştüren işlere imza atan Ballast Nedam, Rönesans Holding çatısı altında Avrupa, Karayipler, Afrika ve Asya'daki faaliyetlerini artırarak uluslararası varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, ekonomik kalkınma, hareketlilik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Bu çalışmaları Ballast Nedam CEO'su Kemal Sağlam'dan dinledik:

Modüler inşaat hızı artırıyor karbon emisyonunu azaltıyor

"Modüler inşaat, projeleri geleneksel yöntemlere göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı ve daha düşük karbon emisyonuyla projeleri tamamlamamıza ve sahadaki süreyi düşürmemize olanak tanıyor. Ayrıca geleneksel inşaat metotlarına kıyasla modüler inşaatta atık oranı çok düşük ve 10'da 7'i kadar atık çıkan modüler inşaatta kapasitenizi iki yılda iki katına çıkardık. Son olarak Rönesans olarak Hollanda'nın yıllık 100 bin adet olan konut ihtiyacına modüler yapı ile daha hızlı, daha sürdürülebilir ve daha ekonomik çözümler sunuyoruz. Lahey'de inşa ettiğimiz 70 metre yüksekliği ve bin 171 konut kapasitesiyle dikkat çeken Waldorp Four projesiyle sadece Hollanda'nın en büyük modüler konut projesini değil, Avrupa'nın da en büyüklerinden birini hayata geçiriyoruz."

Karasal rüzgar türbinleri su üzerinde inşa edildi

"IJsselmeer Gölü kıyısında hayata geçirilen Windplanblauw, karasal rüzgar türbinlerinin su üzerinde inşa edilmesiyle fark yaratan, çevresel duyarlılığı yüksek bir proje. Su adacıkları oluşturup, karadaki türbinleri bu adacıklar üzerine yerleştirdik. Böylece deniz türbinlerine göre daha düşük maliyetli bir çözüm sunmuş olduk. 3.5 yılda tamamlanan bu yatırım, koruma altındaki bir doğa alanı olan Natura 2000 bölgesinde yer alıyor. Kuş göç yolları ve su kuşlarının üreme döngüleri dikkate alınarak, tüm inşaat faaliyetleri özel dönemlere göre planlandı; türbinler arasında 300 metrelik 'kuş dinlenme koridorları' bırakıldı. Aynı zamanda, deniz yaşamını desteklemek amacıyla türbin temelleri etrafına yapay resif yapıları yerleştirildi."

Batırma tüneli teknolojisi

"Hollanda'da bulunan 40'tan fazla tünelin birçoğunda Ballast Nedam'ın imzası var. Scheur Nehri'ndeki Maasdeltatunnel batırma tüneli; 185 ve 205 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğe sahip iki tünel elemanının birleşiminden oluşuyor. Geliştirdiğimiz olan Scheur nehrinde, 30 metre derinlikte bu iki tünel elemanını birleştirdik. Bu büyüklükte tünel kesitleri daha önce inşa edilmemiş ve batırılmamıştı. Yakın gelecekte benzer projeleri dünya çapında uygulamayı hedefliyoruz."

Karbon nötr değil, karbon pozitif

"Karbon emisyonunu 2030 itibarıyla net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu sadece sürdürülebilirliği ve kültürümüzün merkezine yerleştirerek yapabiliriz. Bugün Hollanda'da birçok projede elektrikli iş makinesi kullanıyoruz. Toplam filomuzun yarısından fazlası elektrikli."