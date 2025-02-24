Ankara’da ilham kaynağı bir bina

Başkentin hafıza mekânları: İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Atatürk Kütüphanesi’ni ziyaret ettim

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde yönetim ve finans merkezi olan Ulus’un simgesel yapılarından biri. Ne zaman kapısından adımımı atsam zamanın nasıl aktığını unuturum. Duvarlar, bir milletin bağımsızlık hikâyesini fısıldar… Her köşede, her eserde, o günlerin heyecanını, coşkusunu ve zorluklarını hissederim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, millî iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürmüştü. Müzeye verilen isim, Atatürk'ün 'askeri zaferler ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabilir' vizyonunun bir yansımasıydı. Bu tarihi yapı ve bünyesindeki Atatürk Kütüphanesi geçmişten geleceğe uzanan bir bilgi köprüsüydü.

Mimar Guilio Mongeri tarafından tasarlanan müze binası, Osmanlı ve Rönesans üsluplarının izlerini taşırken, cephesindeki Art Nouveau detaylarıyla gözalıcı bir mimariye sahip. Ulusal mimari akımını yansıtan yapı, çatısındaki vitrayla da dikkat çekiyor. Oval biçimli ana holün üzerindeki vitray, binaya günışığını taşırken mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes figürüyle bir dönemin ruhunu da yansıtıyor. Biz de bu vitrayın altında konuşuyoruz. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın davetindeyim.

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Adana’da çok renkli bir şölen: Portakal Çiçeği Karnavalı

İlk olarak 2013 yılında düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, “sevgi ve dostluk şemsiyesi” altında milyonlarca insanı bir araya getirdi, her yıl büyüyen katılımla Adana’nın kültürel takviminde önemli bir yer edindi. Adana’nın kendine has lezzetleri, tarihi mekânları ve misafirperver insanları, karnavalın başarısında en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sene 4-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, “Dünya Çocukları” temasıyla konuklarını bekliyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç sergisine hazırlanıyor

Ömer Uluç’un sanatsal pratiğinde erken dönem örneklerini barındıran 1960’lardan, 2010’daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren “Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisi, sanatçının çalışmalarında öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında bir araya getirecek. Kâğıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele birçok disiplini içeren sergide, Uluç’un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer alacak. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” adlı sergi, sanatçının insanlık ve evren arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini irdeleyen yapıtları sunacak. Sanatçının geleneksel sınırları aşan yaklaşımını yansıtarak izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir yolculuğa davet eden sergide, 300’ün üzerinde çalışma 21 Mart’tan itibaren ziyaretçilerle buluşacak.

Genç yetenekler için umut dolu bir adım daha

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, genç yaşta ve parlak döneminde 10 Aralık 1997’de aramızdan ayrılan opera sanatçısı Zehra Yıldız’ın mirasını yaşatmak amacıyla genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor. 1999 yılında önde gelen sanatçı ve iş insanlarının ortak girişimiyle kurulan vakıf, bu yıl “Yıldızlardan Geleceğe” başlıklı özel bir konserle sanatçıları buluşturacak. 13 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde düzenlenecek konser yeni “Zehra”ların yetişmesi için bir fırsat olacak.

Ata Demirer Gazinosu ile kahkaha ve müzik dolu geceler

“Ata Demirer Gazinosu” gösterisi, 7, 26 ve 27 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden popa uzanan geniş repertuarıyla dikkat çeken gösteri, farklı müzik türlerinin sentezini sunuyor.

Şefler, Kıbrıs’ta düet yaparsa…

Akdeniz mutfağının zenginliğini, geleneksel tatlarla modern dokunuşları bir araya getirerek farklı bir gastronomi deneyimi sunan "Şeflerin Düeti" etkinliğinin dördüncü buluşması, Kıbrıs'taki Elexus Hotel'de gerçekleştirildi. Otelin Executive Şef’i Veli Bayraktar ve Şef Murat Bozok'un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte menü, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel aşk temalıydı. Menüde, birbiriyle uyumsuz gibi görünen ancak bir araya geldiğinde bir bütün oluşturan lezzetler, Kıbrıs’ın yerel tatları ile Asya, Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Anadolu mutfaklarının izlerini harmanlayarak sunuldu. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kıbrıs’ın mutfak kültürü geçmişten günümüze taşınan lezzetlerle modern dokunuşları bir araya getirildi.

Yemek öncesi, Gazi Mağusa’nın tarihi yapıları ziyaret edildi. Kıbrıs lezzetleri ise Maraş’ın hemen yanında, deniz kıyısındaki Palm House’da tadıldı. Sezal Aydınlı’nın işlettiği bu restoranda Kıbrıs’ın ev yemekleri klasik usullerle yapılıyordu.