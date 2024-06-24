Ankara’daki maskeli balo!

Maliye Bakanlığı “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılması Önerilen Düzenlemeler” başlıklı çok kapsamlı bir çalışma yaptı. Bir dizi vergide düzenleme öngören bu çalışma anında kamuoyuna sızdı, daha doğrusu sızdırıldı.

Daha üstünde ekonomi yönetimi bile detaylı olarak müzakere etmemişken nasıl oldu da sayfalar dolusu bu çalışma herkesin eline geçti? İlginç değil mi?

Bir ülkede bir yanda iktidar vardır, karşısında da muhalefet. Türkiye’de tüm kavramlar karıştı! İktidarın içinde adeta muhalefet var, muhalefetin içinde de iktidar!

Ankara’da bir maskeli balo izliyoruz!

Ankara’da hava puslu ve bu pus giderek kalınlaşıyor, yakında kendimizi yoğun bir sis içinde bulacağız.

İktidar partisindeki muhalefet

Kanıtlamak tabii ki mümkün değil ama iyi kötü herkes biliyor ki vergi düzenlemesi öngören bu kapsamlı çalışma Saray çevrelerinden sızdı.

Maksat ne? Zaten masa altından herkes birbirine tekme atıyor da, maksat Mehmet Şimşek’i yıpratmak. Gerçi bunun için özel çabaya da gerek yok, Şimşek kendi kendine bunun âlâsını yapıyor!

Şimdi şöyle bir hava estiriliyor:

“Bu vergi paketi dar gelirlinin yükünü daha da ağırlaştıracak.”

Acaba? Böyle toptancı bir yaklaşım ne kadar doğru? Paket kapsamında olumlu düzenlemeler de var, olumsuz düzenlemeler de.

Ama algı tüm yükün vatandaşa bineceği yönünde.

Bu paketin bir bütün halinde artı ve eksileri ortaya konulduğunda artılarının daha fazla olduğu ifade ediliyor. Bunu ben söylemiyorum; vergi konusunda uzman isimlerin söylediği bu.

Vatandaş kadar, hatta onlardan daha çok şimdiye kadar adeta hiç vergi vermeyen ya da çok az vergi veren kesimlere yönelecek bu düzenlemeye niye bir şekilde taş konulmak istendiği çok açık değil mi?

Paketin daha çok magazin tarafı gündeme getiriliyor ve bir algı oluşturulmaya çalışılıyor:

“Vatandaş çok fena ezilecek!”

Doğrusu bu çaba sonuç vermiyor da değil.

Peki “Vergi mi, o da ne” şeklinde yaşayanlara dokunulacağı niye hiç gündeme getirilmiyor?

Sakın bu paketi itibarsızlaştırmak için böyle yapılıyor olmasın!

AKP iktidarını homojen bir yapı olarak düşünmek tabii ki mümkün değil. Bu vergi paketi bu durumu çok açık bir şekilde ortaya koydu.

Vergi paketinin magazin konusu olacak yönlerini ön plana getirme görevini perde gerisinde kimler üstlenmiş olabilir?

Ya geniş kesimlerin bu vergi paketine karşı çıkmasını sağlama görevini?

Sakın dikkatler başka yöne çekilerek vergi paketinde mutlaka yer alması gereken doğru ve yerinde düzenlemeler engellenmek isteniyor olmasın! Gelen bilgiler bunda başarılı olunduğunu da gösteriyor.

Örneğin geçmişte “Nereden Buldun” olarak adlandırılan düzenlemeye benzer bir düzenleme bu pakette de yer alacaktı. İlk taslakta bulunan bu düzenlemenin paketten çıkarıldığı dile getiriliyor. Kamuoyunun motokuryeler, bahşiş ve benzeri konularla ilgilenmesi “sağlanırken”, diğer yanda vergi nedir “bilmeyenler” yine kapsam dışı kalacağa benziyor.

Şimşek ortalığı toplamaya çalışıyor

Ben şimdiye kadar bir Maliye Bakanının sosyal medyada paylaşılan bir haberi alıntılayarak görüş belirttiğine hiç tanık olmamıştım. Mehmet Şimşek şimdi bunu yapıyor.

Şimşek, vergi paketiyle ilgili olarak yazılan (ya da yazdırılan) ve sosyal medyada paylaşılan haberlere yorum yapıyor.

Biz gazeteciler çok yaşarız; haber için birini ararsın, “Ben devlet memuruyum, açıklama yapamam” diyerek bilgi vermekten kaçınır. Zaten sıradan bir memurun verdiği bilgiyi adını kullanarak açıklama olarak aktarmak bir anlam ifade etmez, herkesin söylediği haber olmaz ki.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söyleyecekleri ise tabii ki haber olur. Herhalde Şimşek kendini memur olarak görmüyor ve açıklama yetkisi olmadığını düşünmüyordur.

Ortalık toz duman; Ankara’da sis yüzünden göz gözü görmüyor; Maliye bir şeyler yapmak istiyor, bütçeyi toparlamak istiyor ve çok kapsamlı bir paket üstünde çalışıyor; bu pakete “birilerine” dokunacağı için “başka birileri” tarafından karşı çıkılıp taş konuluyor; Maliye suspus!

Sonra da koskoca vergi paketinin küçücük unsurları (üstelik onların bazıları da yanlış yorumlanarak ele alınıyor) ön plana çıkarılıyor. Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından başkalarının yazdığı haberleri alıntılayarak gerçeği anlatmaya çalışıyor.

Muhalefetteki iktidar ne mi?

Girişte dedim ya muhalefette de sanki iktidar var diye...

Kastım şu. Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir paket üstünde çalışıyor, detaylar da ortaya saçılmış. Muhalefet ne yapıyor; adeta sosyal medyadaki eleştirilerin peşine takılıp bu paketin en önemsiz detaylarını ön plana getirerek onların üstünde duruyor ve büyük fotoğrafı gözden kaçırıyor.

Tamam, muhalefet tüm maddeleri desteklemeyebilir, desteklemesi de gerekmez. Ama koskoca taslakta bir tane bile doğru yok mu; toptancı bir yaklaşım sergilemek doğru olabilir mi?

Hiç olmazsa şu maddeyi destekleyin, gerçi biraz geç kaldınız ama!

“Yapılan harcamalar ile beyan edilen gelir arasındaki uyumsuzluğun izahının istenebileceği özel gider bildirimi esası getirilmesi ve özel gider bildirimi ile izah edilemeyen harcamaların arızi kazanç olarak vergilendirilmesi...”