TCMB Başkanı Karahan'dan 'asgari ücrete ara zam' sorusuna yanıt

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde korunduğunu duyurdu. 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri ise sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 8 seviyesinde tutuldu. Karahan, "Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor" şeklinde belirtirken; enflasyon beklentilerindeki görünümün para politikasındaki sıkı duruşu korumayı gerektirdiğini söyledi.

Öte yandan temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan gözü asgari ücrette ara zam olup olmayacağına yönelik açıklamalara çevrilirken; TCMB Başkanı Karahan kendisine yöneltilen “Yıl sonu enflasyon tahminlerinizi asgari ücrete ara zam yapılacak şekilde mi hesapladınız?” sorusuna yanıt verdi.

Karahan, “Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu: Yüksek enflasyon ücretleri kalıcı olarak düşürüyor. Bize burada düşen enflasyonu düşürmek.”