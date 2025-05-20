15-34 yaş grubunda 6,7 milyon genç boşta geziyor!

■ Gençler mutsuz...

■ Gençler umutsuz...

■ Gençler gelecek kaygısı içinde...

■ Gençlerin gözü yurt dışında...

■ Gençler evlenmiyor, evlenemiyor...

■ Gençler çocuk yapmaktan kaçınıyor... Çünkü eğitimini tamamlamış her 100 gencin;

■ 15-24 yaş grubundaki 23'ü...

■ 25-29 yaş grubundaki 33'ü...

■ 30-34 yaş grubundaki 31'i işsiz ve boşta geziyor.

Artık mızrak çuvala sığmıyor! İşsizliğin çok yüksek olmadığı masalları... İşsizlik 0,1 ya da 0,2 puan azaldığında veya arttığında yapılan bitmek tükenmez yorumlar, tefsirler... Hepsini geçiniz! Gerçek burada, bu verilerde yatıyor. Hangi verilerde mi; eğitimini tamamlamış ancak ya henüz iş bulamamış ya da işini kaybetmiş, sonuçta boşta gezen gençlere ilişkin verilerde...

Kaynak TÜİK, yani resmi veriler. Bu verilere göre bu yılın ilk çeyreği itibarıyla yaşları 15-34 arasında bulunan tam 6,7 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda, yani boşta geziyor.

Bu 6,7 milyon genç öyle büyük büyük idealler peşinde de koşmuyor; yalnızca iş arıyor, iş! Onları ne gerçekleştirilen büyük projeler ilgilendiriyor, ne yapılacağı ileri sürülen projeler, ne Türkiye’nin nereden nereye geldiği, ne cari açığın ne kadar ve nasıl düştüğü, ne Merkez Bankası’nın başarısı ya da zararı, ne bulunan petrol ya da doğalgaz rezervi, ne Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülke konumuna geldiği iddiaları... Onların tek derdi iş bulabilmek, yalnızca iş...

Kendinizi bir anlığına, 30'lu yaşlara yaklaşmış ya da aşmış ve hâlâ iş bulamadığı için kendisini zar zor okutmuş olan ailesine muhtaç bir gencin yerine koyun!

Okul bitmiş, eğitim tamamlanmış; iş yok. Hatta üniversite eğitimi sona ermiş, yine iş yok.

TÜİK, 15-34 yaş grubunda iş arayanların ne kadarının üniversite mezunu olduğuna ilişkin veri açıklamıyor. Üniversite mezunu olarak iş arayan 15-24 yaş grubunun verileri ise var. Buna göre yılın ilk çeyreği itibarıyla üniversite mezunu olan ve işsiz gezenlerin oranı yüzde 30,7 düzeyinde. Üniversite mezunu her 3 gençten neredeyse 1’i işsiz. Denilebilir ki “Üniversite biteli daha birkaç yıl olmuştur, bu gençler zamanla iş bulabilir”; doğrudur doğru olmaya ama yine de yüzde 30,7 çok yüksek bir oran değil mi?

6,7 MİLYON= YÜZDE 27,7

Yaşları 15-34 arasında bulunan 6,7 milyon gencin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu belirttim. Bu yaş grubundaki toplam nüfus 24,2 milyon. Yani bu verilere göre her 100 gencin yaklaşık 28’i ne eğitimde ne istihdamda, kısaca NENİ!

Bu oran yıllardır bu dolaylarda. 2021’den bu yana olan tüm çeyreklerin ortalaması da yüzde 28,2. Ne daha kötüye gidiş var; ama diğer yandan ne de iyiye gidiş. Bu anlamda yerimizde sayıyoruz demek yanlış olmaz.

ŞİMDİ DE EV ERKEKLERİ!

Ev hanımı ya da ev kadını olarak dilimize yerleşen bir ifade var. TÜİK’in verileri gösteriyor ki artık bu ifadeye ev erkeği de eklenecek.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubunda 963 bin, 25-29 yaş grubunda 573 bin, 30- 34 yaş grubunda 390 bin erkek bulunuyor.

Toplamı 1,9 milyonu aşan bu işsiz gezen erkekleri de bundan sonra herhalde ev erkeği diye tanımlamak gerekecek.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE BOŞTA GEZENLER

Biraz önce de belirttim; 15-34 yaş grubu için ne eğitimde ne istihdamda olanların eğitim durumuna göre dağılımı gösteren veri yok. Bu dağılım, 15-24 yaş grubu için açıklanıyor.

15-24 yaş grubunda NENİ oranı toplamda yüzde 22,9, erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 30,2 düzeyinde.

Bu yaş grubunda bitirilen eğitim düzeyine göre NENİ oranları ise şöyle:

■ Okuryazar olmayanlarda toplamda yüzde 74,8, erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda yüzde 77,5.

■ Lise altı eğitimlilerde toplamda yüzde 18,3, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 25,5.

■ Lise mezunlarında toplamda yüzde 25,4, erkeklerde yüzde 19,8, kadınlarda yüzde 31,2.

■ Mesleki ve teknik lise mezunlarında toplamda yüzde 24,8, erkeklerde yüzde 17,4, kadınlarda yüzde 35,7.

■ Üniversite mezunlarında toplamda yüzde 30,7, erkeklerde yüzde 21,6, kadınlarda yüzde 35,8.