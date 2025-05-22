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'İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı' iddiası! Hastaneden açıklama geldi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın babası İnan Kıraç’ın, mahkeme kararıyla vasi atanmasının ardından, Koç Hastanesi’nden eşi Emine Alangoya tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Alangoya, Kıraç’ı önce Yalova’ya götürdü, ardından İstanbul’a dönerek Vaniköy’deki yalısına bıraktı. Söz konusu iddialar üzerine hastane yönetiminden açıklama geldi.

Haber Merkezi
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'İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı' iddiası! Hastaneden açıklama geldi
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İş insanı İnan Kıraç, 2024 yılında sağlık raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle bu evliliğe itiraz etmiş; babasına vasi atanması talebinde bulunmuştu. Son olarak mahkeme, İnan Kıraç’a demans teşhisi koydu ve vasi atanmasına karar verdi. 

İpek Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı ve 27 Mayıs'ta görülecek olan davaya sayılı günler  İstanbul Anadolu 2'nci Aile Mahkemesi Emine Alangoya'nın 1 ay süre İnan Kıraç'a ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi. 

"Emine Alangoya ve beraberindekiler İnan Kıraç'ı kaçırdı"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre bu karardan saatler sonra Koç Hastanesi'ne yanında bazı kişilerle gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdığı öne sürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden olmak üzere 2 kamu görevlisinden oluşan vasi heyeti  otomobili durdurma çabalarına ve uyarılarına aldırmayan Alangoya ve beraberindekiler hastaneden ayrıldığı anlar kameraya yansıdı. 

“Beni zorla burada tutamazsınız kardeşim”

Gazeteci Seyhan Avşar, hastane yetkilileri ile görüştüğünü belirterek "Kıraç hastaneden, “Beni zorla burada tutamazsınız kardeşim” diyerek kendi isteğiyle çıkmış." ifadelerini kullandı.

Yalova'dan İstanbul'a döndüler

İnan Kıraç'ı otomobille kaçıran Emine Alangoya, Yalova'ya kadar gitti. Alangoya daha sonra İstanbul'a geri döndü. İnan Kıraç'ı Vaniköy'deki yalısına bırakan Emine Alangoya, çocuklarının evine gitti.  

Koç Üniversitesi Hastanesi: Vasilerinin izni olmadan ayrıldı, kaçırıldı iddiası asılsızdır

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde vasilerin talebi üzerine Koç Hastanesi'nden İnan Kıraç'ın bakımını üstlenme üzere gelen hemşireler, Emine Alangoya tarafından eve alınmamıştı. Sonrasında ise Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı önce Bodrum'a sonrasında da Antalya'ya götürmüştü. 

Patronlar Dünyası'na konuşan İnan Kıraç'ın kuzeni aynı zamanda İnan Kıraç Vakfı müevelli heyeti üyesi Ahmet Hür Güreralp, İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğini açıklamış, suç duyurusunda bulunmuştu. 

Dün ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkeme kararını uygulayarak İnan Kıraç'ı Koç Hastanesi'ne götürmek isteyen vasilerle Emine Alangoya arasında tartışma çıkmıştı. 

Sonrasında ise İnan Kıraç, vasiler ve polis eşliğinde tedavisinin sürdürülmesi için Koç Hastanesi'ne götürülmüştü. 

 

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