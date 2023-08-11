Tümü kızım Ekim Su ve eşim Sema tarafından gerçekleştirilen organizasyonla, basın ve turizm sektörlerindeki 50. yılımda dostlardan dar bir çevre ile değerli dostum Erdal Özkök’ün sahibi olduğu Sultanahmet’teki Innova Oteli’nin Genel Müdürü Volkan Işık’ın özenle hazırladığı ortamda bir araya geldik.

Organizasyon kapsamında bir süreden beri benden habersiz yürütülen çalışma ile son yirmi yılda kaleme aldığım köşe yazılarından seçkilerin yer aldığı, daha önemlisi benim ile ilgili kimlerin ne dediğine ilişkin bölümün de olduğu kitabın bu bölümüne baktığımda en büyük sermayenin kendisi ve çevresi ile insan olduğunu bir kez daha görmeme vesile oldu.

Aralarında lafın gelişi değil gerçek anlamda, takvim yılı olarak 40 yıllık dostlarımın da olduğu, her birisi ile çeşitli konularda, farklı dönemlerde, değişik platformlarda oluşarak başlayıp bugünlere gelen yol arkadaşlığı, yoldaşlığın keyif ve gururunu yaşarken, MFÖ’nün “Sen Neymişsin Be Abi” şarkısından esinlenerek kendi kendime “Ben neymişim be abi” dedim.

İçtenlikle öyle şeyler yazmışlar ki… İşte bana bunu söyleten dostların yazdıklarından birer cümle:

* Zafer ALKAYA: Yazı ve yorumları ile unutulmaz katkılar veren.

* Alaattin AKTAŞ: Tanınacak bir insandır, “Bey kardeştir”, dosttur.

* Ramazan :Sektör için yöneten ve yönlendiren yol gösterici.

* Hacer AYDIN: Nev-i şahsına münhasır, insan sarrafl arından.

* Osman AYIK: Verinin değerini fark etmiş, konulara derin bakan.

* Ahmet BARUT: Bilgiyle konuşan, korkmayan ve menfaat peşinde koşmayan.

* Talha ÇAMAŞ: Hak etmeyene tahammülü yok, O, güçlüdür.

* Halim BULUTOĞLU: Bildiklerini kırıp-dökmek pahasına söylemekten sakınmaz.

* Deniz ÖZAKAR ÇERÇİ- OĞLU: İnsanın hayatını zenginleştiriyor, ufuk açıyor.

* Kadir DURSUN: Yaptığı işin en iyisini yapan devrimci.

* Hakan GÜLDAĞ: Gazetecilik mesleğinin Fehmi karakterine ihtiyacı var.

* Dilek Koçer GÜRCÜN: Yüreklendiren yaşama bağlılığı artıran öğretmen.

* Yusuf HACISÜLEYMAN: Ruhen isyan edilecekse bile bunu seviyeli bir üslupla yapar.

* Murtaza KALENDER: Doğruları gözünü kırpmadan kaleme dökebilen.

* Erdal S. KARS: Haksızlıkları göğüsleyerek yarım asrı devirdi.

* Kaan KAVALOĞLU: Birçok projenin bugünlere gelmesini sağlayan bir vizyoner.

* Prof. Dr. Meryem KOZAK: “Dar günde varım” diyen sektörün abisi.

* Prof. Dr. Nazmi KOZAK: Her sıkışanın “amasız, fakatsız” yanında.

* Tavit KÖLETAVİTOĞLU: Güçlü sezgi, sağlam duruş, nirengi noktası, pusula .

* Hüseyin KURTOĞULLARI: Turizmde çoğumuz gibi benim de bastonum. Onsuz yürüyemezdim.

* Mehmet Tunç MÜSTECAPLIOĞLU: Ayrıntıcıdır. Omurgalı, her daim pozitif.

* Ertuğrul ÖZBAY: Kurmaydır işinde, velakin sevmez apolet.

* Dr. H. Kader Şanlıöz ÖZGEN: Vizyon açan, turizm sektörünün Fehmi Abi’si.

* Zeynep Gülin SİLAHTAROĞLU: Güncel bilgilerle bizleri dünya turizmi liginde tuttu.

* Nizamettin ŞEN: fikir savaşçısı, mücadele adamı.

* Müfit TARHAN: Yorumlayan, geleceği sorgulayan, analizleri ile ışık tutan.

* İsmail TOKSOY: “Turizm gazeteciliği” kavramını yerleştirip sürdüren.

* Dr. Erkan YAĞCI: Turizm ekonomisini tanımlayan “sıradan bir insan”.

* Cihan YİĞİN: Örnek alınacak bir kararlılık.

* Bahattin YÜCEL: Doğu Akdeniz ile Ortadoğu kültürlerinin sentezi.

* Kasım ZOTO: Turizmin az rastlanan sayıdaki emekçi fikir önderinden.

Dostlar benim için bunları söylüyor.

Teşekkür ediyorum.

İyi de, bu adamın hiç mi kötü tarafı yok…

Olmaz mı. Peygamber değil insanım… İyilik ve kötülük bir aradadır. Tercih sizin…