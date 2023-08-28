Bulut çağında Turkcell: Operatör ve teknoloji şirketi

Turkcell’in kurumsal pazarda operatör ve teknoloji şirketi olarak var olduğunu söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dört ana alana odaklı olarak büyüyeceklerini belirtiyor.

Turkcell, bilişim, telekomünikasyon ve yazılım birikimine sahip olmasına karşın her işi kendisi yapamayacağı için oluşturduğu sistem entegratörü kimliğini yeni dönemde dört bacak üzerinde daha yükseğe taşıyacak. Bir büyük işletmeden KOBİ’ye kadar her ölçekteki müşteriye hitap etmeyi gerektiren bu strateji, müşteri kırılımı nedeniyle daha ilgi çekici hale geliyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, bu kırılımdaki unsurları sayarken, “Turkcell 5 bin kişilik büyük bir şirket. Müşteri portföyü çok geniş ve zengin: İnsanlar ve makineler var. Kurumlarda esnaf, KOBİ, kamu ve kurumsal şirket farklı özelliklere sahip müşterilerimiz. Sektörler olarak bakarsak, perakendenin ihtiyacı ile savunmanın ihtiyacı aynı değil. Bunlara odaklanmak çok kıymetli. Bu yüzden 400 kişilik bir kadroyu tamamen ayırıp sadece bu alanda uzmanlaşacak hale getirdik” diyor. Müşteri çeşitliliğinden yapıya giden yolu ortaya koyan bu ifade, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda dört alana odaklı olarak geleceğe uzanacak. Özata bu dört alanı, bilişim; veri merkezi/ bulut; iş uygulamalarında yazılım ve siber güvenlik olarak sıralıyor. Özata, 30 yıldır Turkcell’in kendi bünyesinde yer alan siber güvenlik tarafının bu listeye eklendiğini ve bütün paketi bağladığının altını çiziyor.

Turkcell’in 2019’da kurduğu Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi, Turkcell içinde bir kerelik olmayan bir dönüşümün sonucu. 2012’de bulut çözümlerini sunmaya başlayan Turkcell, 2015’te mobil ve sabit hizmetlerini birleştiriyor. Özata bundan sonrasını, “2016’da yeni nesil veri merkezi yatırımlarımızı yapmaya başladık ve aynı zamanda sektörel çözümlerimizle kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. 2018 yılında artık dijital entegratör olarak pazarda yerimizi almıştık. Dijital entegratör kimliğimizle sadece lider olduğumuz alanlarda değil, teknolojinin dokunduğu her alanda şirketlerin daha hızlı karar almalarını, daha verimli çalışmalarını sağlayacak projeler üretir hale geldik” sözleriyle ifade ediyor.

Bunun ardından 2019’da Turkcell’in kurumsal müşterilerinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri çözümlerini tek çatı altında sunma hedefiyle kurduğu Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi, stratejik olarak işletmelerin çeviklik ihtiyacını karşılamak için kendisi de çevik bir yapı kurma ihtiyacına odaklanıyor. Şirketin hitap ettiği alan, söylemesi yapmaktan daha kolay olan bir işe işaret ediyor. Özata, yaptıkları işin kapsamı hakkında, “Veri merkezi, bulut, siber güvenlik, sağlık, nesnelerin interneti başta olmak üzere geliştirdiğimiz uçtan uca çözümlerle dijital dönüşüme destek veriyoruz. Ulaşımdan finansa, sağlıktan eğitim ve lojistiğe, üretimden perakende ve enerjiye kadar çok çeşitli sektörlere hizmet sunarken uçtan uca tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılıyoruz” diyor.

Uçtan uca çözümlerle büyüyor

2022’de hayata geçirdiği yaklaşık 4 bin projenin 700’den fazlası uçtan uca yönetilen sistem entegrasyon projelerinden oluşan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yüzde 88,4 artışla 4,3 milyar lirayı aşıyor. Özata, “Uçtan uca yönettiğimiz dijital dönüşüm projeleri, veri merkezi ve bulut servis gelirleri büyümeyi destekleyen en önemli ana odak alanları oldu. Örneğin sağlık sektöründe devreye aldığımız dev projelerimizden olan sekiz şehir hastanesi ve iki acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket haline geldik” diyor.

Geleceğin büyüme dinamikleri

Özata, “Bugüne kadar 3 bini aşkın sistem entegrasyon ve yönetilen hizmetler projesine ulaşırken, 2022 yılından sonra gelire dönüşecek olan projelerin kontrat değeri (backlog) 2,8 milyar liraya ulaştı. Veri Merkezi ve Bulut alanında ise 5 binden fazla müşteriye hizmet veriyoruz” diyor. Gelecek için fikir veren bu verilere, kamuda lisanslı ürün yerine açık kaynak koduna geçmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesini; Huawei Cloud ile finans ve kamu bulutu inisiyatiflerini; Togg ve 5G beklentilerini eklemek gerekiyor. Bunu da bir sonraki yazıda ele alalım.