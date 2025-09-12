Çalışma hayatı ve sosyal güvenliğin üç yıllık (2026-2028) yol haritası

Yeni OVP, Türkiye’nin beşerî sermaye, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında üç yıllık yol haritasını ortaya koyuyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kayıt dışılık ve sosyal güvenlik mali sürdürülebilirliği OVP’nin temel odakları arasında.

Orta Vadeli Program (OVP); Türkiye’nin kalkınma planı, yıllık program ve merkezi yönetim

bütçesi arasındaki hedef, politika ve kaynak bütünlüğünü sağlayarak üç yıllık bir perspektifle

makroekonomik politika çerçevesi sunan temel politika dokümanı niteliğindedir.

Her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı Kararı’yla resmileşmektedir.

Bu çerçevede, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP, 07 Eylül 2025 tarihli ve 33010 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

OVP’de küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler analiz edilerek, bu analizler çerçevesinde belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu yönüyle OVP gerek kamu kesimi gerekse özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Program dönemi boyunca, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanmasında, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de yer verilen amaç ve önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir.

2026-2028 dönemine ait OVP’de “Temel Amaçlar” ve “Makroekonomik Hedefler ve Politikalar” açıklandıktan sonra program ekinde (EK-3) Öncelikli Reform Alanlarına Yönelik

Düzenlemelere yer verilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre, OVP’de yer alan öncelikli politikalara yönelik programın ilk yılında uygulanacak somut tedbirlerin ayrıntılarına 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verilecektir.

Bu çerçevede, öncelikli reform alanı olarak belirtilen konularla ilgili ayrıntılar henüz belli olmamakla birlikte yazımızda OVP kapsamında beşerî sermaye, istihdam ve sosyal güvenlik alanında hangi konularda, nasıl ve ne zaman düzenleme yapılmasının öngörüldüğü hususlarına değinilecektir.

1- Beşerî sermayenin güçlendirilmesi

Yapılacak işlem (kanun*/karar/ idari düzenleme) İşlemin içeriği /açıklaması Öngörülen takvim İdari düzenleme Erken yaşlarda bireylerin yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetleri geliştirebileceği alanlara yönlendirilmesini sağlayacak programlar geliştirilecektir. 2026 2. Çeyrek İdari düzenleme Ortaokul ve lise düzeyinde geliştirilecek mesleki ilgi, değer ve beceri envanterleri yardımıyla öğrenciler kendilerine uygun mesleklere yönlendirilecektir. 2026 3. Çeyrek İdari düzenleme Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresi içinde mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak mesleki beceriler edinmelerinin sağlanması amacıyla çerçeve öğretim programı hazırlanacak ve ilgili mevzuatta düzenleme yapılacaktır. 2026 2. Çeyrek

2-Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması

Yapılacak işlem (kanun*/karar/ idari düzenleme) İşlemin içeriği /açıklaması Öngörülen takvim Kanun/İdari düzenleme Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır. 2026 1. Çeyrek Kanun/İdari düzenleme İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacaktır. 2026 1. Çeyrek İdari düzenleme Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hazırlanacaktır. 2026 1. Çeyrek

3- İş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi

Yapılacak işlem (kanun*/karar/ idari düzenleme) İşlemin içeriği /açıklaması Öngörülen takvim İdari düzenleme İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak ve daha fazla faydalanmalarını sağlayacak şekilde uygulanacaktır. 2026 2. Çeyrek

4-İşg ücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi

Yapılacak İşlem (Kanun*/Karar/ İdari Düzenleme) İşlemin İçeriği /Açıklaması Öngörülen Takvim Karar / İdari Düzenleme Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecektir. 2026 1. Çeyrek (Sürekli) İdari Düzenleme Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dâhil olmak üzere özel sektör katılımı artırılacaktır. 2026 1. Çeyrek (Sürekli) Kanun / İdari Düzenleme Ulusal Yeterlilik Sisteminin eğitim ve istihdam politikalarıyla entegrasyonu güçlendirilecektir. 2026 1. Çeyrek İdari Düzenleme Mikro yeterliliklere ilişkin ulusal politika çerçevesi oluşturulacak, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanının ulusal ve uluslararası sistemlerle uyumu güçlendirilecektir. 2026 2. Çeyrek Karar / İdari Düzenleme Dijital ve yeşil becerilere yönelik yeni yeterlilikler geliştirilecektir. 2026 1. Çeyrek İdari Düzenleme Atıl işgücünün kalıcı bir şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve işgücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecektir. 2026 1. Çeyrek (Sürekli) İdari Düzenleme Çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitim sürecinin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacaktır. 2026 1. Çeyrek (Sürekli)

5-Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES)

Yapılacak İşlem (Kanun*/Karar/ İdari Düzenleme) İşlemin İçeriği /Açıklaması Öngörülen Takvim Kanun Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TSS) kurulacaktır. 2026 1. Çeyrek

6-Kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması

Yapılacak İşlem (Kanun*/Karar/ İdari Düzenleme) İşlemin İçeriği /Açıklaması Öngörülen Takvim Karar Kayıt dışılıkla mücadele yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik imkânlarla desteklenen risk analiz faaliyetleriyle ve tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla yürütülecektir. 2026 1. Çeyrek (Sürekli) İdari Düzenleme Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacaktır. 2026 1. Çeyrek (Sürekli)

7-Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi