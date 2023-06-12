Çatılar dururken tarlalar neden?

Türkiye’nin petrolü yok. “Var ama çıkarmıyorlar” balonu çoktan söndü. Doğalgaz? Karadeniz’de bulduk ama eve gelmesi yıllar alacak. Cari açığımız zaten rekorda ama yetmemiş gibi petrolsüzlük yüzünden her geçen gün kabarıyor. Hele ki varili 75 $ fiyatı ve yüksek kur sebebiyle sıkıntı kaynağı.

Petrolümüz yok da aklımız da mı yok? Tepemizde “beni kullanın" diye haykıran bir güneş, “püfürpüfür esen” ve boşa giden rüzgârımız var. Üstelik Yeşil Mutabakat ve fosil yakıt tehditleri altında yenilenebilir enerji yükselen değerimiz iken… Söylenmeye hakkımız var mı?

BIRAK GÜNEŞ İÇERİ GİRSİN

Kamu cari açık üretme pahasına vergi alamayacağı alanlarda rüzgârı yaygınlaştırmıyor. Bir sanayicimiz 17 dönümlük fabrika çatısına güneş paneli döşeyebilmek için 17 ayrı şirket kurmak zorunda kalmıştı. Çünkü bakanlık; bir şirkete ancak 1 megavat gibi bir kural koymuştu.

Enerjinin evlerde kullanımı tamamen cari açık üretiyor. Petrol de doğalgaz da dövizle geliyor ve kur çok yüksek. Kaldı ki evlerimizde müthiş bir enerji israfı var. Hal böyle iken insanların evlerde alternatif enerji kaynakları kullanma konusunda teşvik edilmesi hatta zorlanması, özellikle mantolamaya mecbur bırakılması gerekiyor. Göğü ısıtamazsın, sokağı soğutamazsın…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Güneşe gücümüz yeter mi? Başlangıç maliyeti yüksek olsa da en fazla iki yıl içerisinde amorti eden bir teknolojidir güneş enerjisi panelleri… Nitekim yazlıklarımızda ve Karadeniz Bölgesi’nde yaygınlaşmaya başladı. Kullanımın artması ile birlikte kurulum maliyetleri hızla gerileyecektir.

Güneşi sağmak için ne bekliyoruz?

Neden çatılar değil de tarlalar? Güneş enerjisini verimli kullanan ülkeler, panelleri önce çatılara döşeyerek işe başlamışlar. Derken dere yataklarının üzerini kaplayıp bir yandan suyu korumuş diğer yandan elektrik elde etmişler. Fakat bizler güneş tarlaları kurmaya öncelik vermişiz. Öyle ki tarım arazisinde buğday yerine güneş ekmeye kalkmışız. Hal böyle olunca alternatif maliyet gerçeğiyle yüzleşir olmuşuz. Oysa 12 milyon binanın çatısı bizi bekliyor. Tarıma elverişli tarlalara dadanmayıp çatılara panel döşesek daha iyi olmaz mı?

not

GÜNEŞ AKAR TÜRK BAKAR

ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Türkiye ziyaretinde güneş enerjisi potansiyelimize dair kapsamlı bir rapor getirmişti. Çırağan Sarayı’nda 2 metre önümdeki kürsüde konuşurken şunları söylüyordu. “Almanya’nın güneş potansiyeli sizden %40 daha düşük olmasına rağmen güneşten yararlanması sizin kat be kat üzerinizde.”

Aradan 20 yıl geçti ve neredeyse bir arpa boyu yol alabilmişiz. Hızlanmamız gerekir. Tüm çatılarınızı kiremit yerine güneş paneli ile kaplamamak için bahaneniz nedir? Çatılarımız 55 GW elektrik enerjisi üretim potansiyeli taşıyor. Alüminyum fabrikalarımız çerçeve, cam fabrikalarımız cam, panel fabrikaları hücre ürettiği sürece çatıları donatır, cari açığımızı düşürebiliriz.